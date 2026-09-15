ဆော်ဒီအာရေဗျက အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ကို ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ဗြိတိန်ထံ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ယီမင်အရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် နှင့် အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ယခုအခါ ဗြိတိန်ထံမှ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။
Bloomberg သတင်းဌာနက အခြေအနေကို သိရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြရာတွင် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် အန်ဒီ ဘာန်ဟမ်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ တောင်းဆိုချက်ကို လေ့လာသုံးသပ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါတောင်းဆိုချက်တွင် အန်ဆာရ်အလ္လာဟ်အဖွဲ့ကို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ရေနံအခြေခံအဆောက်အအုံများကို ကာကွယ်ရန် စစ်ရေးအထောက်အပံ့ ပေးရန် တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ယင်းမတိုင်မီက ရီယာဒ်အစိုးရသည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်ထံ အန်ဆာရ်အလ္လာဟ်အဖွဲ့ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ဆင်ရေးများတွင် အထောက်အပံ့ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း သမ္မတထရမ့်က အဆိုပါတောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံအကောင်အထည်ဖော်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment