ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် မိမိတို့နိုင်ငံနယ်မြေကို အသုံးပြုခွင့် မပြုဟု ပြောကြား / အီရတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အီရတ်၏ လုံခြုံရေးနှင့် စစ်ရေးသတင်းအချက်အလက်စင်တာ အကြီးအကဲ ဆာအဒ် မအန်က အီရတ်နိုင်ငံနယ်မြေမှ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဘက်သို့ ဒရုန်းများ ပစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူများကို ဖော်ထုတ်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် အီရတ်နိုင်ငံနယ်မြေအတွင်း ဒရုန်းများ ပစ်လွှတ်ခဲ့သည့် နေရာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ဖော်ထုတ်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
မအန်က ထပ်မံပြောကြားရာတွင် အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တာဝန်ရှိသူများကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် အီရတ်နိုင်ငံအား ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခများအတွင်း ဆွဲသွင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကို တားဆီးရန်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အီရတ်နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် မိမိတို့၏ နယ်မြေနှင့် လေပိုင်နက်ကို အသုံးပြုခြင်းကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘဂ္ဂဒက်အစိုးရသည် လုံခြုံရေးနှင့် ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများကို ပိုမိုခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး အီရတ်နိုင်ငံ၏ နယ်မြေကို အခြားနိုင်ငံများအား တိုက်ခိုက်ရန် အသုံးပြုနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အဖွဲ့များနှင့် အင်အားစုများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment