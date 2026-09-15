ဆော်ဒီအာရေဗျ ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခြေအနေမှာ အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်နေပြီး ရီယာဒ် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေ/New York Times

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ New York Times က ယီမင်နှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးအထောက်အပံ့ ရရှိရန် မအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ဆော်ဒီအာရေဗျသည် လက်ရှိတွင် ပြင်းထန်သော တုန်လှုပ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ရီယာဒ်သည် အမေရိကန်နှင့် အီရန်အကြား ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော တင်းမာမှု၏ အလယ်တွင် ခက်ခဲသော အခြေအနေတစ်ရပ်၌ ပိတ်မိနေသည်ဟု မြင်တွေ့နေရပြီး ဆော်ဒီအရာရှိများက လက်ရှိရရှိနိုင်သည့် အကန့်အသတ်ရှိသော နည်းလမ်းများကို သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
New York Times က ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ထရမ့်က ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်ကို ပယ်ချခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်နိုင်သမျှ အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ထပ်မံရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ယီမင်တပ်ဖွဲ့များက ဆော်ဒီအာရေဗျကို အကြိမ်ကြိမ် ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဆော်ဒီ၏ ရေနံတင်ပို့နိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်သွားမည်ဟုလည်း ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်၏ ယခင်သံတမန်များနှင့် လေ့လာသုံးသပ်သူများက ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ယီမင်တပ်ဖွဲ့များကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွင် ထရမ့်၏ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်းကြောင့် စိတ်ပျက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပြီဟု ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ဟောင်း မိုက်ကယ် ရက်တနီက “ဆော်ဒီတွေဟာ အခုအချိန်မှာ တကယ်ကို စိတ်ပျက်နေကြပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် ဒါဟာ သူတို့အတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေပါပဲ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယင်းမတိုင်မီက ယီမင်၏ ဒုတိယသတင်းအချက်အလက်ဝန်ကြီး မိုဟာမက် မန်ဆူးရ်ကလည်း ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟာမက် ဘင် စလ်မန်သည် ထရမ့်၊ ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံထံမှ အကူအညီရရှိရန် ကြိုးပမ်းမှုများ၊ ထို့အပြင် CENTCOM တပ်မှူးနှင့် တွေ့ဆုံမှုတို့သည် ယီမင်တပ်ဖွဲ့များ၏ အောင်မြင်မှုနှင့် ရီယာဒ်၏ အကျပ်အတည်း နက်ရှိုင်းမှုကို ဖော်ပြနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ထပ်မံပြောကြားရာတွင် ယင်းမဟာဗျူဟာမြောက် အောင်မြင်မှုသည် စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ပြည်သူလူထုအဆင့်များတွင် အရေးပါသော အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဓာတ်ပုံများသည် ယီမင်ဘက်မှ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (UAE) တို့၏ စီမံကိန်းအပေါ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု၏ အတိုင်းအတာကို ဖော်ပြနေပြီး ယင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်းများစွာ ရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။
မန်ဆူးရ်က ဆိုင်ယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းများလည်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယီမင်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွက် ဘင် ဆလ်မန်၏ တောင်းဆိုချက်ကို ထရမ့်က ပယ်ချခဲ့ခြင်းသည် ဆော်ဒီအာရေဗျအတွက် နောက်ထပ် ထိုးနှက်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်သည်လည်း ဤကိစ္စတွင် ဆန့်ကျင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ပါကစ္စတန်နှင့် တူရကီတို့သည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ရပ်တည်ချက် မပြုခဲ့ကြသေးဘဲ ရီယာဒ်သည် အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ သို့သော် အီဂျစ်စစ်တပ်သည်လည်း ဤကိစ္စအတွင်း မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သက်ရန် အသင့်မရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment