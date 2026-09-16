ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ မှ ဆော်ဒီ F-15 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကို မာရစ်ဗ်တွင် ပစ်ချခဲ့သည်ဟု ဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က ဆော်ဒီ F-15 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကို ပစ်ချခဲ့ပြီး မာရစ်ဗ်ပြည်နယ်၏ ကောင်းကင်ယံတွင် F-15 နှင့် Typhoon တိုက်လေယာဉ်များ ပါဝင်သည့် တိုက်ခိုက်ရေးဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုနှင့် ထိတွေ့တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီတိုက်လေယာဉ်ကို မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ချခဲ့သည်ဟု ဆို
Al-Masirah ကွန်ရက်၏ အစီရင်ခံချက်အရ ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ယဟ်ယာ စရီးအ် က ယနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်၌ မာရစ်ဗ်ပြည်နယ် ကောင်းကင်ယံတွင် ဆော်ဒီတပ်ဖွဲ့များကို စစ်ရေးအရ ထောက်ပံ့ပေးနေစဉ် “ရန်လိုသော လုပ်ဆောင်မှုများ” ပြုလုပ်နေသည့် ဆော်ဒီ F-15 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကို ပစ်ချနိုင်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ထိုတိုက်လေယာဉ်ကို ပြည်တွင်းထုတ် မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည် တစ်စင်းဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မာရစ်ဗ်ကောင်းကင်ယံတွင် တိုက်ခိုက်ရေးဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်
ကြေညာချက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်မှာ ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့သည် ပြည်တွင်းထုတ် ဒုံးကျည်များ ကို အသုံးပြု၍ မာရစ်ဗ်ပြည်နယ် ကောင်းကင်ယံတွင် F-15 နှင့် Typhoon တိုက်လေယာဉ်များ ပါဝင်သော ဆော်ဒီ၏ တိုက်ခိုက်ရေးဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ရန် စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ အဆိုအရ အဆိုပါတိုက်လေယာဉ်များသည် ပစ်ချခံခဲ့ရသော လေယာဉ်၏ အပျက်အစီးများကို ရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းနေခဲ့သော်လည်း ထိုစစ်ဆင်ရေးကြောင့် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရသည်ဟု ဆိုပါတယ်။
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားမည်ဟု ယီမင်က အလေးပေး
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က မည်သည့်ကျူးကျော်မှု သို့မဟုတ် ယီမင်၏ လေပိုင်နက်ကို ချိုးဖောက်မှုမျိုးကိုမဆို ရင်ဆိုင်ကာ နိုင်ငံ၏ လေပိုင်နက်နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည် ဟု ကြေညာချက်တွင် အလေးပေးပြောကြားထားပါတယ်။
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က ယခုစစ်ဆင်ရေးသည် နိုင်ငံနှင့် ယီမင်ပြည်သူများအပေါ် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများကို တုံ့ပြန်ရင်ဆိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
တစ်ပတ်အတွင်း လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ၄၅၀ ကျော် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆို
ကြေညာချက်၏ နောက်ပိုင်းတွင် ယခုအပတ်အတွင်း ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ လေတပ်သည် F-15 နှင့် Typhoon တိုက်လေယာဉ်များကို အသုံးပြု၍ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ၄၅၀ ကျော် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုတိုက်ခိုက်မှုများကို ခါမစ် မူရှိုက်တ် နှင့် တိုင်ဖ် ရှိ လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းများမှ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တိုင်ဇ် လာဟစ်ဂျ်၊ အယ်လ်ဂျောက်ဖ် ဟဂျဖ် ၊ ဆာဒါ နှင့် အယ်လ်ဘိုင်ဒါ ပြည်နယ်များကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ ကြေညာချက်အရ အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အရပ်သားအချို့ သေဆုံးခြင်းနှင့် ဒဏ်ရာရခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော နေရာများကို ပစ်မှတ်ထားသည်ဆိုသည့် ပြောဆိုချက်များကို တုံ့ပြန်
ကြေညာချက်၏ အခြားအပိုင်းတွင် ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က ဆော်ဒီအရာရှိများဘက်မှ မက္ကာမြို့ကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည် ဟု ပြောဆိုထားမှုများကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ယီမင်ဘက်မှ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော နေရာများအပေါ် မည်သည့်အန္တရာယ်မျှ မရှိကြောင်းနှင့် ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ စစ်ဆင်ရေးများသည် ရေနံအဆောက်အအုံများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အခြေစိုက်စခန်းများကိုသာ ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုပစ်မှတ်များသည် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော နေရာများနှင့် အကွာအဝေးရှိသည် ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment