အီရန်အပေါ် စစ်ရေးအာဏာများ ကန့်သတ်ရန် ကွန်ဂရက်တွင် ထရန့်၏ အာဏာကို ကန့်သတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် တတိယအကြိမ် အတည်ပြု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်သည် အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် ထောက်ခံမဲပေးခြင်းကို တတိယအကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စစ်ရေးအာဏာများကို ကန့်သတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
The Guardian ၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုအတွက် အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈ ဘီလီယံ သုံးစွဲပြီးဖြစ်ကာ ထိုစစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် အမေရိကန်၏ ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည် သိုလှောင်ပမာဏများမှာ အလွန်လျော့နည်းသွားပြီး မူလအဆင့်သို့ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် အချိန် ၅ နှစ်ခန့် ကြာနိုင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အစီရင်ခံချက်အရ ယခုတစ်ကြိမ်တွင်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံသူ ၂၂၀ ဦး၊ ကန့်ကွက်သူ ၂၀၄ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ယခင်မဲခွဲမှုရလဒ်များနှင့် အလားတူခဲ့သည်။ ယခုအကြိမ်တွင်လည်း ရီပတ်ဘလီကန် လွှတ်တော်အမတ်အချို့က ဒီမိုကရက်တစ် လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ မတိုင်မီ အီရန်အပေါ် စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်လွှတ်တော်တွင် ပြုလုပ်မည့် နောက်ဆုံးမဲခွဲမှု ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ အီရန်စစ်ပွဲ၏ သက်ရောက်မှုများနှင့် အမေရိကန်ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် လူနေမှုစရိတ် မြင့်တက်လာမှု ပြဿနာများသည် ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းလည်း ဆိုထားပါတယ်။
အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဇွန်လတွင် စစ်ရေးအာဏာများကို ကန့်သတ်ရန် အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လတွင် ထပ်မံမဲခွဲကာ ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်နှစ်ရပ်စလုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်တွင်လည်း အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရန် ဆယ်ကြိမ်မြောက် ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် မဲခွဲခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်တစ်နေ့တွင် သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရန့်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြီးနောက် ရီပတ်ဘလီကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်များသည် ၎င်းတို့၏ ရပ်တည်ချက်မှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ စစ်ကြေညာရန် အာဏာသည် ကွန်ဂရက်ထံတွင် ရှိသော်လည်း သမ္မတသည် အချို့သော စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment