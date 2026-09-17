ဖေကဟ်ပညာနှင့် တရားဓမ္မဖြန့်ဝေခြင်းသည် ဟောင်ဇာအီလ်မီယာ၏ အခြေခံတာဝန်နှစ်ရပ်ဖြစ်၊ ဘွဲ့ရရန်အတွက်သာ ပညာမသင်ယူကြပါနှင့် /H.I ကေရာအသ်သီ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရ ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် အွန်စ်သာဒ် မိုဟ်စင် ကေရာအသ်သီ သည် ကွမ်းမြို့၌ ကျင်းပသော အင်စတီကျုဒ် အမူဇေရှ် အာလီ ဟောင်ဇဝီအေမာမ် မဟ်ဒီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) (မဟ်ဒဝီယတ်နှင့် နမာဇ် ဆိုင်ရာ အထူးပြုစင်တာ) ၏ ပညာသင်နှစ်သစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းမိန့် ကြားခဲ့ပြီး ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေးနှင့် ဘာသာရေးဖြန့်ဝေဟောပြောရေးဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ရှင်းလင်းမိန့် ကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ ပညာရေးခရီးစဉ်ကို အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ကြောင်းမိန့် ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းတို့မှာ ပညာကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးအသိပညာများကို ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ရရှိထားသော ပညာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့်သည့်အဆင့်တွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် သုတေသနပြုခြင်း၊ အီဂျ်ဒေဟာဒ် နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာပေများ ရေးသားခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် ပညာကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ရာတွင် ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ ကျောင်းသားတိုင်းသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) တို့၏ သွန်သင်ချက်များကို စာရေးသားခြင်း၊ နှုတ်ဖြင့်ဟောပြောခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေဟောပြောခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းထံ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
H.I အွန်စ်သာဒ် မိုဟ်စင် ကေရာအသ်သီ က အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ အဆိုတော်ရိဝါယသ် တစ်ရပ်ကို ကိုးကား၍ လူများသည် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) တို့၏ စကားတော်များ၏ ကောင်းမြတ်မှုများကို ကောင်းစွာ သိရှိနားလည်ပါက ၎င်းတို့ကို လိုက်နာကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘာသာရေးပညာ၏ အမှန်တကယ် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထိုပညာသည် လူတစ်ဦး၏ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများတွင်လည်း ထင်ရှားပေါ်လွင်လာရန် ဖြစ်ကြောင်း မိန့် ကြားခဲ့ပါတယ်။
H.I က ကျောင်းသားများအား စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာဆည်းပူးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး မည်သူမျှ မိမိကိုယ်ကို ပညာနှင့် လုံလောက်ပြည့်စုံနေပြီ သို့မဟုတ် ပညာသင်ယူမှု ပြီးဆုံးသွားပြီဟု မယူဆသင့်ကြောင်း ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တွင် တမန်တော် မိုဟမ္မဒ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ဝအာလိဟိ ဝစလ္လမ်) ကိုပင် အောက်ပါဆုတောင်းချက်
«رَبِّ زِدْنِي عِلْماً»
အဓိပ္ပာယ်မှာ“အို ကျွန်ုပ်၏အရှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ပညာကို တိုးပွားစေတော်မူပါ” ကို သင်ကြားပေးထားကြောင်း မိန့်ကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဟောင်ဇာအီလ်မီယာ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ H.I က ကျောင်းသားများသည် တရားဝင် ဘွဲ့ရရှိရန်အတွက် မဟုတ်ဘဲ ပညာရရှိရန်အတွက် ပညာသင်ယူသင့်ကြောင်း တရားဝင် ဘွဲ့သည် လိုအပ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းကို ပညာသင်ယူခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ် မထားသင့်ကြောင်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်နှင့် အလ္လာဟ်၏ အသိပညာများနှင့် ဆက်နွှယ်နေပြီး ပညာဆည်းပူးရုံသာမက ထိုပညာကို အခြားသူများထံပါ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သော အလ္လာဟ် နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ဘာသာရေးပညာရှင် (ရဗ္ဗာနီအာလင်မ် ) များကို မွေးထုတ်ပေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းက ဘာသာရေးဖြန့်ဝေဟောပြောရာတွင် ဇွဲလုံ့လရှိမှုနှင့် မကြောက်မရွံ့မှုတို့၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး အောက်ပါ ကုရ်အာန်အာယသ်တော်
«الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً»
၎င်း၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ “အလ္လာဟ်၏ သတင်းစကားများကို ပို့ဆောင်ပေးကြသူများသည် အလ္လာဟ်ကိုသာ ကြောက်ရွံ့ကြပြီး မည်သူ့ကိုမျှ မကြောက်ရွံ့ကြ” ဆိုသည့် ဘာသာရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရာတွင် လူတစ်ဦးသည် အလ္လာဟ်မှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှ မကြောက်ရွံ့သင့်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
H.I အွန်စ်သာဒ် မိုဟ်စင် ကေရာအသ်သီ က ဟောင်ဇာအီလ်မီယာသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းများနှင့် သံသယများကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေကြားပေးနိုင်သည့် ဘာသာရေးပညာရှင်များကို မွေးထုတ်ပေးသင့်ကြောင်း ထိုသို့ဖြစ်ရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် စာဖတ်ခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတို့ လိုအပ်ကြောင်း မိန့်ကြား ခဲ့ပါတယ်။
H.I က အားလပ်ရက်များအတွင်းပင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အားလပ်ရက်များကို စာဖတ်ခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့် စာပေများ ရေးသားခြင်းတို့အတွက် အသုံးချနိုင်ကြောင်း ထို့အပြင် “သဖ်စီးရ် နမူနာ”ကို ဥပမာအဖြစ် ဖော်ပြကာ ၎င်း၏ အတွဲ ၂၇ တွဲအနက် အများစုသော လုပ်ငန်းများကို အားလပ်ရက်ကာလများအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း အလေးပေး ရှင်းပြမိန့်ကြား ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်အွန်စ်သာဒ် မိုဟ်စင် ကေရာအသ်သီ က ကျောင်းသားများအား ဟောင်ဇာပညာရေးကို အလေးအနက်ထား၍ သင်ယူကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ပညာ၊ ဘာသာရေးဖြန့်ဝေဟောပြောခြင်းနှင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းတို့ကို မိမိတို့၏ ဘာသာရေးဘဝ၏ အမြဲတမ်းအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ဆက်လက်ထားရှိကြရန် တိုက်တွန်းမိန့်ကြား ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment