စစ်ရှုံးမှ မက္ကာ (ကအ်ဗဟ်ဝတ်ကျောင်းတော်) ကို အကြောင်းပြသည့် ဆော်ဒီအစိုးရ

၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၁:၄၁
News ID: 1866880
ဆော်ဒီအစိုးရ (အာလေ့စအူဒ်) သည် တစ်သက်တာလုံး မက္ကာ (ကအ်ဗဟ်ဝတ်ကျောင်းတော်) ကို အသုံးပြု၍ ဝင်ငွေရှာဖွေခဲ့ပြီး၊ အရက်နှင့် ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်လည်း အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင် ဝဟာဘီဝါဒ ဖြန့်ပွားရေးအတွက်လည်း အသုံးချခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက် သမား အမေရိကန်သမ္မတထံ လက်ဆောင်ပေးရခြင်း၊ အစ္စလာမ်၏ ရန်သူများဟု သတ်မှတ်ထားသူများထံမှ လက်နက်များ ဝယ်ယူရခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ ဟူသီ အား စစ်ရှုံး၍ အာဏာပြုတ်ကာ သေခြင်းတရားနှင့် ရင်ဆိုင်ရရန် အလွန်နီးကပ်လာချိန်တွင် မက္ကာ (ကအ်ဗဟ်ဝတ်ကျောင်းတော်) ကို အကြောင်းပြ၍ ပုန်းခိုနေသည်ကို တွေ့ရပါတယ်။
Your Comment