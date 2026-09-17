နယူးဒေလီတွင် အီရန်သမ္မတ ၏ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ပညာရှင်များနှင့် ကုန်သည်များ နှင့် အရေးပါသည့် တွေ့ဆုံမှု ။ ။ Photos
၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၂:၀၅
News ID: 1866890
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် သောကြာနေ့ညနေတွင် နယူးဒေလီမြို့၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ပညာရှင်များနှင့် ကုန်သည်များ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ ၁၈ ကြိမ်မြောက် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး သို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် နယူးဒေလီမြို့သို့ ရောက်ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Your Comment