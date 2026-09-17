ဆွီဒင်၏ အီရန်အပေါ် ရန်လိုမှု / အီရန်သံတမန်ကို နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရန် အမိန့်ပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဆွီဒင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အီရန်သံအမတ်ကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် စတော့ဟုမ်းမြို့ရှိ အီရန်သံရုံးမှ အရာရှိတစ်ဦးအား နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရန် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဆွီဒင်ဘက်က အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အကြောင်းပြချက်အဖြစ် ထိုအရာရှိ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အချို့သည် သံတမန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းပါ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ဆွီဒင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ သဘောသဘာဝ သို့မဟုတ် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပေ။
မှတ်သားဖွယ်မှာ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းသည် သံတမန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များနှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းများ၊ အခွင့်အရေးများနှင့် အကာအကွယ်များကို သတ်မှတ်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment