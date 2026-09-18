ထရမ့်က လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ နိုင်ငံများ၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အီရန်အရေး ဆွေးနွေးမည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်မီဒီယာများက အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ဒ် ထရမ့်သည် လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် နယူးယောက်မြို့၌ ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများ၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အီရန်နှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးမည်ဟု သတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ အမေရိကန်သတင်းမီဒီယာ Axios သည် အမည်မဖော်ပြထားသော သိရှိထားသည့် သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ထရမ့်သည် လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်အတွင်း နယူးယောက်မြို့၌ ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများ၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အီရန်နှင့်ပတ်သက်သည့် အရေးကိစ္စများကို ဆွေးနွေးမည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအရ အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင် အီရန်နှင့် ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ပွဲ၏ နောက်ထပ်အဆင့် နှင့် စစ်ပွဲပြီးဆုံးပြီးနောက် ဆောင်ရွက်မည့် မဟာဗျူဟာ နှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်ဘက်မှ တင်ပြမည့် အဆိုပြုချက်များကို ဆွေးနွေးဖွယ်ရှိပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment