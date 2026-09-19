အီရန်တွင် မော့ဆက် ၏ သူလျှိုကို သေဒဏ်ပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အဆိုပါ မော့ဆတ်သူလျှို၏ အမည်မှာ ဟိုစိုင်းန် ပီဒရာန် ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် အစ္စဖဟန်မြို့ရှိ အရေးကြီးပြီး ထိလွယ်ရှလွယ်သော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စခန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အစ္စရေးအစိုးရ၏ ဖျက်ဆီးရေးနှင့် သူလျှိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော မော့ဆင်ထံ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံအပေါ် သူလျှိုလုပ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံသစ္စာဖောက်မှုတို့ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ၎င်းအား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ တရားရုံးက ၎င်း၏ ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ သေဒဏ်အမိန့်ကို အီရန်တရားရုံးချုပ်က အတည်ပြုပြီးနောက် ၎င်းအား ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးအစိုးရတို့က အီရန်အပေါ် ဆင်နွှဲခဲ့သည့် ၁၂ ရက်ကြာ စစ်ပွဲနှင့် ထို့နောက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရမ်ဒွါန် ကာလ စစ်ပွဲအတွင်း အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးဘက်မှ အီရန်နိုင်ငံရှိ အရေးကြီးသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စခန်းအချို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း မှတ်သားရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုစိုင်းန် ပီဒရာန် သည် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးအစိုးရအတွက် သူလျှိုလုပ်ပြီး မိမိနိုင်ငံအပေါ် သစ္စာဖောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံသစ္စာဖောက်အနည်းငယ်ထဲတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုစိုင်းန် ပီဒရာန် သည် တရားရုံး၏ စစ်ဆေးကြားနာမှုအတွင်း ငွေကြေးရယူ၍ သူလျှိုလုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ထိလွယ်ရှလွယ်သော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စခန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မော့ဆက်ထံ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းတို့ကို ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment