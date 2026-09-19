  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အမေရိကန်ဘက်မှ ယူကရိန်းအား လက်နက်အထောက်အပံ့ ဆက်လက်ပေးအပ်နေ

၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၀၀:၃၅
News ID: 1867568
အမေရိကန်ဘက်မှ ယူကရိန်းအား လက်နက်အထောက်အပံ့ ဆက်လက်ပေးအပ်နေ

ထရမ့်အစိုးရသည် ယူကရိန်းထံသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ လက်နက်များ ရောင်းချရန် အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNAသတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ယူကရိန်းနိုင်ငံထံသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ရောင်းချရန် အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါ သဘောတူညီချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယူကရိန်း၏ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကို ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် ဖြစ်ပါတယ်။

အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသော အစီရင်ခံစာအရ ယူကရိန်းထံသို့ အဆိုပါ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ရောင်းချမည့် အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်သို့ အသိပေးအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha