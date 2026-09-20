ထရမ့်က ကင်ဂျုံအွန်နှင့် တွေ့ဆုံရန် တရုတ်ထံမှ အကူအညီရယူလို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးက အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်နှင့် ဆွေးနွေးရန် အသင့်ရှိနေပြီး ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မှာ ပြုံယမ်းဘက်၏ တာဝန်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် New York Times က ဖော်ပြချက်အရ ထရမ့်သည် ကင်ဂျုံအွန်နှင့် နောက်ထပ်တွေ့ဆုံမှုတစ်ရပ် စီစဉ်နိုင်ရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကူအညီကို အားထားနေသည်ဟု သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment