မည်သည့်စံနှုန်းဖြင့်မဆို ကြည့်ပါက ထရမ့်သည် အီရန်နှင့် စစ်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီဟု Washington Post ဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်သတင်းစာက မတ်လအစောပိုင်းတွင် ထရမ့်က အမေရိကန်သည် အီရန်နှင့် စစ်ပွဲကို “အနိုင်ရရှိပြီးပြီ” ဟု ပြောကြားခဲ့သော်လည်း “လုပ်စရာအလုပ် မပြီးသေး” ဟု ဆိုခဲ့ကြောင်း ထောက်ပြထားပါတယ်။
လများစွာကြာမြင့်လာပြီးနောက် ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာကာ သံတမန်ရေးဆွေးနွေးမှုများလည်း ရပ်တန့်နေသော်လည်း ထို “အလုပ်” သည် ယနေ့တိုင် မပြီးဆုံးသေးဘဲ ၎င်း၏ အဆုံးသတ်မည့် အရိပ်အယောင်လည်း မတွေ့ရသေးကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်တွင် ထရမ့်က “ကံကောင်းစွာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဆီ ဦးတည်သွားနေပြီ” နှင့် “အီရန်က သဘောတူညီချက် ရယူလိုနေတယ်” ဟု ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် မြေပြင်အခြေအနေများအရ ထိုမျှော်လင့်ချက်သည် အခြေအမြစ်မရှိပုံရပြီး တီဟီရန်ဘက်က သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရယူရန် အလွန်အမင်း ဆန္ဒရှိနေသည်ဆိုသည့် အထောက်အထား မရှိကြောင်း သတင်းစာက ရေးသားထားပါတယ်။
Washington Post က အီရန်နှင့် စစ်ပွဲသည် ဝါရှင်တန်အတွက် မဟာဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်တစ်ရပ် ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားသည်။ ထိုပဋိပက္ခကြောင့် အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ပြင်းထန်သော အားနည်းချက်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုပါတယ်။
သတင်းစာ၏ အဆိုအရ ယခုအချိန်အထိ ထိုစစ်ပွဲအတွက် အမေရိကန်၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈.၁ ဘီလီယံအထိ ရှိလာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။
Washington Post ၏ အဆိုအရ ထိုပဋိပက္ခသည် အမေရိကန်မဲဆန္ဒရှင်များအကြား အလွန်ပင် လူကြိုက်မများသော ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရှိ ရီပတ်ဘလစ်ကန်အမတ်အများအပြားကလည်း စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် ထောက်ခံမဲပေးနေကြသည်။ ရီပတ်ဘလစ်ကန် ဥပဒေပြုအမတ်တစ်ဦးကပင် အီရန်နှင့် စစ်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စကြောင့် အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပီ့တ် ဟက်ဂ်ဆက်သ် အား စွပ်စွဲပြစ်တင်လုပ်ရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
သတင်းစာက ထပ်မံဖော်ပြရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များစွာ သုံးစွဲခဲ့သော်လည်း အမေရိကန်သည် အီရန်နှင့်ပတ်သက်၍ အောင်မြင်မှုအနည်းငယ်သာ ရရှိခဲ့ပြီး အချို့သောအချက်များတွင် အခြေအနေမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
မည်သည့်စံနှုန်းဖြင့်မဆို ကြည့်ရှုပါက ဒေသတွင်းတွင် အင်အားပြသနိုင်စွမ်း၊ အီရန်၏ စစ်ရေးအင်အား၊ အစိုးရ၏ တည်ငြိမ်ခိုင်မာမှုနှင့် နျူကလီးယားအစီအစဉ်၏ အခြေအနေတို့မှစ၍ ထရမ့်သည် ဤပဋိပက္ခတွင် မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းစာက ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment