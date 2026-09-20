ဆော်ဒီအာရေဗျသည် အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ၏ အင်အားကို ခန့်မှန်းရာတွင် မှားယွင်းခဲ့သည်ဟု အာရပ်သုံးသပ်သူဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဟစန် အလီယန် သည် “အလ်အဟဒ်” သတင်းကွန်ရက်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ယီမင်နိုင်ငံတွင် မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့သည့် အမှန်တကယ် အကျပ်အတည်းတစ်ရပ်ကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ယီမင်အပေါ် စစ်ရေးကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ထဲသို့ ရောက်ရှိစေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်သူက ရီယာဒ်အစိုးရသည် အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် အဖွဲ့ အနေဖြင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ၎င်း ၏ စစ်ရေးကျူးကျော်မှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းမရှိဟု ယူဆခဲ့ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် အဖွဲ့ သည် ယခင်ကလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ နိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို့ ချီတက်တိုးချဲ့ရာတွင် မိမိတို့၏ အင်အားနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို ထင်ရှားစွာ ပြသနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
၎င်းက နိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် တိုးတက်မှုများသည် အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ၏ စစ်ရေးအင်အားကို သက်သေပြခဲ့ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆော်ဒီအာရေဗျတွင် ယုတ္တိဗေဒ၊ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ဉာဏ်ပညာတို့အစား ယခုတိုင် တင်းမာပြီး လိုက်လျောညီထွေမရှိသော အတွေးအခေါ်မျိုးက လွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ဆော်ဒီအာရေဗျသည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် ကျူးကျော်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာရပ်သုံးသပ်သူက ယီမင်နှင့်ပတ်သက်သည့် တင်းမာမှုများ လျော့ကျစေရန်နှင့် အခြေအနေကို ငြိမ်သက်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် ရီယာဒ်ဘက်မှ တောင်းဆိုနေခြင်းသည် ယီမင်ပြည်သူများနှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ အားနည်းချက်ကို ဖော်ပြနေကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment