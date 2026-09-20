ဘာရှားရ် အယ်လ်အဆဒ် အစိုးရ ပြုတ်ကျပြီးနောက် အစ္စရေးက ဆီးရီးယားကို တိုက်ခိုက်မှု ၁,၀၀၀ ကျော် ပြုလုပ်ခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ ဆီးရီးယား လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ က ဘာရှားရ် အယ်လ်အဆဒ် အစိုးရ ပြုတ်ကျပြီးနောက် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်အထိ အစ္စရေး၏ ဆီးရီးယားအပေါ် မြေပြင်စစ်ဆင်ရေး ၁,၀၀၀ ကျော်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေး၏ စစ်ဆင်ရေးများ၏ ပြင်းထန်မှုသည် ယခုနှစ်အတွင်း ပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် အစ္စရေး၏ ဆီးရီးယားအပေါ် စစ်ဆင်ရေး ၄၆၀ ခုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ယခုအချိန်အထိ စစ်ဆင်ရေး ၅၉၄ ခုကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးရီးယား လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က အစ္စရေး၏ စစ်ဆင်ရေးများသည် မြေပြင်တိုးချဲ့မှုများတွင်သာ ကန့်သတ်ထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ ယခုနှစ်အစမှ ယနေ့အထိ လေကြောင်းနှင့် မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှု စုစုပေါင်း ၇၈ ကြိမ်ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် ထပ်မံဖော်ပြထားသည်မှာဂျောင်လာနီအစိုးရသည် အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးများကို တုံ့ပြန်ရန် ယခုအချိန်အထိ လက်တွေ့ကျသော မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမျှ မပြုလုပ်ခဲ့ဘဲ တဲလ်အဗစ်နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလိုကြောင်းသာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment