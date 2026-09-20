အီရန်၏ သတ်မှတ်ချက်များ မပြည့်မီသရွေ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ဟု ဒေါက်တာ ကာလီဗါဖ် ပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစ္စလာမ့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ်သည် ပါလီမန်အစည်းအဝေး၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် အီရန်သည် လက်ရှိတွင် “မြင့်မြတ်သော ကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲ” ၏ အမှတ်တရကာလကို ကျင်းပနေကြောင်း၊ အတိတ်က စစ်ပွဲအတွေ့အကြုံသည် နိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ရန်အတွက် လက်တွေ့အတွေ့အကြုံတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အတိတ်က စစ်ပွဲများသည် ပထဝီဝင်နယ်နိမိတ်များအတွင်းသာ ကန့်သတ်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ခေတ်တွင် ကာကွယ်ရေး၏ သဘောသဘာဝသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာကြောင်း ဆိုသည်။ အီရန်အပေါ် ချမှတ်ခဲ့သည့် စစ်ပွဲသည် နိုင်ငံကို အားနည်းစေမည့်အစား ပြည်သူများ၏ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကာလီဗါဖ်က အီရန်သည် ယနေ့တွင် ထိုသမိုင်းဝင်အတွေ့အကြုံမျိုးကို တစ်ဖန် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ သို့သော် ယခုလက်ရှိ ခုခံမှုသည် အီရန်၏ လုံခြုံရေးကို အာမခံပေးရုံသာမက ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်တွင် စနစ်သစ်တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာစေရန်လည်း အကြောင်းရင်းတစ်ရပ် ဖြစ်နေကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ပညာသင်နှစ်အသစ် စတင်ချိန်တွင် ကျောင်းများသည်လည်း အမျိုးသားကာကွယ်ရေး၏ ရှေ့တန်းအသစ်တစ်ခုအဖြစ် အရေးပါလာကြောင်း၊ ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဌာနများသည် နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားခုခံရေးနှင့် ဟန့်တားနိုင်စွမ်း တိုးမြှင့်ရေးတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌက အီရန်သည် ရန်သူ၏ ဖိအားများကြောင့် ပြည်သူများ၏ နေ့စဉ်ဘဝ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်မှုရှိလာရန် ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကာလီဗါဖ် က ထပ်မံ၍ လွန်ခဲ့သည့် ခုနစ်လအတွင်း အီရန်သည် ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် အကာအကွယ်မဲ့နေသည့် နိုင်ငံမဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါတယ်။ ၎င်းက စစ်ပွဲနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ် ယူဆခြင်းမှာ မမှန်ကန်ကြောင်း၊ လိုအပ်သည့်အခါ စစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲရမည်ဖြစ်သလို သင့်လျော်သည့်အချိန်တွင်လည်း အင်အားနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားကို အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ၎င်း၏အဆိုအရ မြေပြင်တွင် ရရှိထားသော အောင်မြင်မှုများကို သံတမန်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် ခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံကို ဟန့်တားနိုင်စွမ်း ရှိသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ကာလီဗါဖ် က သံတမန်ရေးမျက်နှာစာတွင် အီရန်၏ ရပ်တည်ချက်မှာ ရှင်းလင်းပြီး ညှိနှိုင်းအလျှော့ပေး၍ မရနိုင်သော ရပ်တည်ချက် ဖြစ်ကြောင်း၊ အီရန်၏ သတ်မှတ်ချက်များကို ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူများမှတစ်ဆင့် အခြားတစ်ဖက်သို့ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
၎င်းက အီရန်၏ သတ်မှတ်ချက်များ မပြည့်မီသရွေ့၊ အီရန်ပြည်သူများ၏ တရားဝင်အခွင့်အရေးများကို အသိအမှတ်မပြုသရွေ့နှင့် အမေရိကန်ဘက်က ၎င်း၏ တာဝန်များကို မထမ်းဆောင်သရွေ့ ယခင်ကဲ့သို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်နှင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် အခွင့်အလမ်းမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အနောက်အာရှဒေသတွင် ယခင်ကရှိခဲ့သည့် အမေရိကန်ဦးဆောင်သော အစီအစဉ်သည် အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုအခါ ဒေသတွင်းရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာ အစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်သင့်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် ကာလီဘက်ဖ်က အီရန်သည် ၎င်း၏ပြည်သူများ၏ သမိုင်းဝင်ဆန္ဒ၊ စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များ၏ မဟာဗျူဟာနှင့် မျိုးဆက်သစ်များ၏ စွမ်းရည်များအပေါ် ယုံကြည်အားထားပြီး ဆင်ခြင်တုံတရား၊ ရဲရင့်မှုနှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတို့ဖြင့် နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်သွားမည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment