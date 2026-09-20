NPT မှ နုတ်ထွက်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို အီရန်ပါလီမန်တွင် တင်သွင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်ပါလီမန်တွင် နျူကလီးယားလက်နက် မပြန့်ပွားရေး သဘောတူစာချုပ်မှ နုတ်ထွက်ရန် အဆိုပြုထားသည့် ဦးစားပေးအဆင့် ၃ သတ်မှတ်ထားသော ဥပဒေကြမ်းကို ပါလီမန်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံ တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ပါလီမန်အစည်းအဝေးတွင် ပွင့်လင်းဆွေးနွေးနိုင်ရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ အတည်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
အီရန်ပါလီမန်အမတ် ဟိုစိုင်းန် အလီ ဟာဂျီ ဒေလီဂါနီ က တနင်္ဂနွေနေ့ ပါလီမန်အစည်းအဝေးအတွင်း NPT မှ နုတ်ထွက်ရေး ဦးစားပေးအဆင့် ၃ ဥပဒေကြမ်းသည် အချိန်အတော်ကြာကတည်းက ဆွေးနွေးရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက လက်ရှိနိုင်ငံအခြေအနေများနှင့် အီရန်အပေါ် မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် တိုက်ခိုက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက NPT တွင် ဆက်လက်ပါဝင်နေခြင်းသည် အီရန်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုများသာ ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA) ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့က အီရန်၏ နျူကလီးယားအရေးကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီထံ လွှဲပြောင်းရန် မကြာသေးမီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းကိုလည်း ဟာဂျီ ဒေလီဂါနီက ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အီရန်အနေဖြင့် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နောက်ထပ်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကို ရှောင်ရှားသင့်ပြီး မိမိ၏ကိစ္စရပ်များကို လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် NPT မှ နုတ်ထွက်ရန် လိုအပ်လာနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment