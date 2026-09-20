ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် မဟ်ဖူးဇီ ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပ ။ ။ Photos

၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1868043
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ အဘာစ် မဟ်ဖူးဇီ၏ ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ကြာသပတေးနေ့ ၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် နေ့ တွင် မက်စ်ဂျစ်ဒ် အအ်ဇမ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဘာသာရေးပညာရှင်များ ၊ ဟောင်ဇေအေလ်မီယေ (ဘာသာရေးတက္ကသိုလ် ) မှ ပညာရှင်များ၊ တပည့်တော်များနှင့် ကွယ်လွန်သူ အာလင်မ်ကြီးအား ကြည်ညိုလေးစားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာရမ်ဒွါန်နီ လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
Your Comment