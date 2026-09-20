တီဟီရန်၊ ပြင်သစ်သံရုံး နှင့် ဆက်နွယ်သည့် စင်တာကို ပိတ်သိမ်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ တီဟီရန်မြို့ တရားရေးအာဏာပိုင်များက ပြင်သစ်နိုင်ငံဘက်မှ တရားမဝင်လုပ်ရပ်များနှင့် သံတမန်ရေးရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် မကိုက်ညီသော လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည့်အခြေအနေတွင် ပြင်သစ်သံရုံးနှင့် ဆက်နွယ်သည့် တရားမဝင်စင်တာတစ်ခုသည် နိုင်ငံခြားဘာသာစကား သင်ကြားရေးအမည်ဖြင့် လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအရ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများက အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့သော်လည်း အဆိုပါစင်တာသည် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် ရှောင်ရှားခဲ့ပြီး လက်တွေ့အားဖြင့် နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကို မလေးစားခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ထို့ကြောင့် တီဟီရန်မြို့ရှိ အစိုးရရှေ့နေအဖွဲ့ရုံးတစ်ခု၏ တရားရုံးအမိန့်ဖြင့် ပြင်သစ်သံရုံးနှင့် ဆက်နွယ်သည့် CLF ဟု လူသိများသော တရားမဝင်စင်တာကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစင်တာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘာသာစကားသင်ကြားရေးအမည်ဖြင့် လှုပ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရရှေ့နေအဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါစင်တာသည် ဘာသာစကားသင်ကြားရေးဟူသော အမည်ကို အလွဲသုံးစားပြုကာ အီရန်အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် မကိုက်ညီသော စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အရည်အချင်းရှိသူများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အား နိုင်ငံပြင်ပသို့ ထွက်ခွာနိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ထပ်မံ၍ အလေးပေးပြောကြားထားသည်မှာ နိုင်ငံတကာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားသံရုံးများအနေဖြင့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံများ၏ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လေးစားပြီး လိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment