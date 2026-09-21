အီရန်သမ္မတ၏ ကုလသမဂ္ဂ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ် / မီဒီယာအဖွဲ့ကို ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းမရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်သမ္မတရုံး၏ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဟာဘီဘိုလ္လာဟ အဘာစ်စီ က Mehr သတင်းအေဂျင်စီ၏ သတင်းထောက်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် နယူးယောက်မြို့တွင် ကျင်းပမည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ ၈၁ ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် အီရန် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း ၏ ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အီရန်သမ္မတသည် မနက်ဖြန် အင်္ဂါနေ့ နံနက်တွင် တီဟီရန်မှ နယူးယောက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်သို့ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဒေသစံတော်ချိန်အရ အခြားနိုင်ငံများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်နေချိန်၌ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ သမ္မတသည် အင်္ဂါနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ကြာသပတေးနေ့၊ သောကြာနေ့နှင့် စနေနေ့တို့တွင် ခရီးစဉ်အတွင်း ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂါနေ့ညတွင် တီဟီရန်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ခရီးစဉ်သည် စုစုပေါင်း ၅ ရက်ကြာမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအထဲတွင် အသွားအပြန် ခရီးသွားရန် ၂ ရက် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘ္ဘာစီက ဒေါက်တာ ပေဇက်ရှ်ကီယန်၏ ခရီးစဉ်အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ပြောကြားရာတွင် အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတသည် နိုင်ငံအချို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုများ အတည်ပြုနိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထပ်မံအသိပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သမ္မတရုံး၏ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ယခုခရီးစဉ်တွင် သမ္မတရုံးအကြီးအကဲ မိုဟ်စင် ဟာဂျီ မီရ်ဇာအီ နှင့် သမ္မတရုံး အခမ်းအနားရေးရာ လက်ထောက် ဆယက်ဒ် အဘာစ် မူစဝီ တို့လည်းဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း နှင့်အတူ လိုက်ပါမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတ နှင့် အတူ လိုက်ပါမည့် မီဒီယာအဖွဲ့ကို ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းမရှိ
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်မှုအပေါ် အမေရိကန်ဘက်မှ အတားအဆီးများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အမေရိကန်ဘက်သည် ၎င်းတို့၏ ရန်လိုသောလုပ်ရပ်များနှင့် အမြဲတမ်းပြုလုပ်နေသည့် အတားအဆီးများမှတစ်ဆင့် သမ္မတနှင့်အတူ လိုက်ပါပြီး အဆိုပါ အခမ်းအနားကို သတင်းယူမည့် အီရန်မီဒီယာအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ဝင်များအား ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်း မပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment