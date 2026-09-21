မည်သည့်ကျူးကျော်မှုကိုမဆို ခိုင်မာပြီး အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားသော တုံ့ပြန်မှု ပြုလုပ်မည်ဟု အီရန်စစ်တပ်အကြီးအကဲ ကြေညာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အစ္စလာမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံ စစ်တပ်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ် ကြီး အမီးရ် ဟာသမီ က “ကာကွယ်ရေးမြင့်မြတ်ရက်သတ္တပတ်” အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်ပြန်သည့် သဝဏ်လွှာတွင် နှစ်များစွာ ကုန်လွန်သွားပြီးနောက်တွင်လည်း အီရန်ပြည်သူများနှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် “မြင့်မြတ်သော ကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲ” မှ ရရှိခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ ၁၂ ရက်ကြာနှင့် ၄၀ ရက်ကြာ အတင်းအကျပ် ကျူးလွန်ခံခဲ့ရသော စစ်ပွဲများအတွင်း တစ်သားတည်းညီညွတ်မှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် စွမ်းအားတို့ကို ထပ်မံပြသခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် ကြီး အမီးရ် ဟာသမီ က ကျူးကျော်သူများကိုလည်း မည်သည့်ကျူးကျော်မှုကိုမဆို ခိုင်မာပြီး ၎င်းတို့ နောင်တရစေမည့် တုံ့ပြန်မှုဖြင့် တုံ့ပြန်သွားမည်ဟု သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ သဝဏ်လွှာတွင် မကြာသေးမီက အတင်းအကျပ် ကျူးလွန်ခံခဲ့ရသော စစ်ပွဲများသည် စစ်ရေးဆိုင်ရာ လက်နက်ကိရိယာများနှင့် လိုအပ်ချက်များအရ ကွဲပြားမှုများရှိခဲ့သော်လည်း အီရန်ပြည်သူများသည် ထိုစစ်ပွဲများအတွင်းလည်း ရန်သူ၏ ကျူးကျော်မှုနှင့် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ရပ်တည်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ထို့အပြင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် မိမိတို့၏ ယုံကြည်ချက်၊ အတွေ့အကြုံနှင့် စွမ်းအားများကို အားကိုးကာ မိမိတို့၏ အမိမြေနှင့် နိုင်ငံ၏ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု အပြည့်အဝကို ကာကွယ်ခဲ့ကြကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment