ယီမင်တပ်ဖွဲ့များ ဆော်ဒီနယ်စပ်အနီးသို့ ရောက်ရှိလာ ၊ ထရမ့် က ယီမင်ကို တိုက်ခိုက်ရန် တွန့်ဆုတ်နေ / New York Times

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်သတင်းစာ New York Times က လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ယီမင် အန်ဆာရုလာတပ်ဖွဲ့များအကြား တိုက်ပွဲများ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ပြီး အန်ဆာရုလာတပ်ဖွဲ့များသည် ဆော်ဒီအာရေဗျနယ်စပ်အနီးသို့ ချဉ်းကပ်လာနေသောကြောင့် နှစ်ဖက်အကြား တိုက်ရိုက်မြေပြင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ မြင့်တက်လာကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအရ အန်ဆာရုလာသည် ရီယာဒ်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် အဖွဲ့များနှင့် ပြင်းထန်သော တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေစဉ် ဆော်ဒီမြို့ နဂျ်ရန် ဘက်သို့ ချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။
New York Times က ဆက်လက်ဖော်ပြရာတွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် သည် ယီမင်စစ်ပွဲအတွင်း ဆော်ဒီအာရေဗျကို ကူညီပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာ စဉ်းစားနေခဲ့ပြီး၊ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် အဆိုပါကိစ္စသည် အရေးကြီးသည့် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်အရာရှိများ၏ အဆိုအရ ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟမ္မဒ်ဘင် န်စလ်မာန် သည် ထရမ့်ထံ ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး လျင်မြန်စွာ ချီတက်လာနေသည့် အန်ဆာရုလာကို တားဆီးရန် အမေရိကန်၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအရ ထရမ့်သည် ယင်းမတိုင်မီတစ်ရက်တွင် ၎င်း၏ အကြံပေးများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ယီမင်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့မင်းသားနှင့် ဆွေးနွေးပြီးနောက် ၎င်း၏ ရပ်တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ယီမင်အပေါ် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်ထားဖို့ ပင်တဂွန်ကို အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် တနင်္ဂနွေနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းအထိ အမေရိကန်သမ္မတသည် တစ်ဖန် ၎င်း၏ ရပ်တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲခဲ့ပုံရသည်။ အမေရိကန်အရာရှိများ၏ အဆိုအရ အနည်းဆုံး လက်ရှိအချိန်တွင် အမေရိကန်ဘက်မှ ယီမင်အပေါ် မည်သည့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမျှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment