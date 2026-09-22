ရုရှားပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပူတင်ထောက်ခံပါတီ အသာစီးရရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ရုရှားနိုင်ငံ ပါလီမန် State Duma ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မဲရေတွက်မှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေပြီး ၊ ကနဦးရလဒ်များအရ သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင် ကို ထောက်ခံသည့် United Russia ပါတီ က သိသာစွာ အသာစီးရရှိနေပါတယ်။
ရုရှားဗဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ယခုအချိန်အထိ မဲပေးမှု၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရေတွက်ပြီးဖြစ်ကာ United Russia ပါတီက မဲ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရရှိထားပါတယ်။
ကနဦးရလဒ်များအရ ရုရှားကွန်မြူနစ်ပါတီ သည် မဲ ၁၃.၈၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဒုတိယနေရာတွင် ရှိနေပြီး Liberal Democratic Party က ၈.၉၀ ရာခိုင်နှုန်း New People Party က ၇.၉၄ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် A Just Russia Party က ၄.၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိထားပါတယ်။
State Duma ၏ ကိုးကြိမ်မြောက် လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွက် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးစင်တာများကို သုံးရက်ကြာ မဲပေးပြီးနောက် တနင်္ဂနွေနေ့ညတွင် ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ မဲပေးသူပါဝင်မှုနှုန်းမှာ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲထက် ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ကာဇက်စတန်သမ္မတ ကလည်း သမ္မတ ပူတင်အား ရွေးကောက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဂုဏ်ပြုစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment