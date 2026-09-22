အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီဇန်ဂျာနီ ကွယ်လွန်ခြင်းအပေါ် အာယာသိုလာ မဒရစီ၏ အထူးပြုဖေကဟ် သင်ကြားမှုရပ်နားပြီးအောက်မေ့ဖွယ်မဂျ်လစ်ပြုလုပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဟောင်ဇာ သတင်းအေဂျင်စီ၏ အစီရင်ခံချက်အရ၊ ကရ်ဗလာအေ မိုအလ္လာဟ် မြို့ရှိ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မိုဟမ္မဒ် သကီ မိုဒရစီ ၏ ရုံးမှ ကွယ်လွန်သူ မရ်ဂျာအေသက္ကလီးဒ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ရည်စူးပေးအပ်ရန် မဂျ်လစ် တစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဤမဂျ်လစ် သို့ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မိုဟမ္မဒ် သကီ မိုဒရစီ နှင့် ကရ်ဗလာ ဟောင်ဇာ အေလ်မီယေ မှ ပညာရှင်များနှင့် ဘာသာရေးကျောင်းသားများ အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့အပြင် ကွယ်လွန်သူ မရ်ဂျာအေသက္ကလီးဒ် ၏ ကွယ်လွန်မှုအပေါ် ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်း မဂျ်လစ် နှင့် ဝမ်းနည်း သဝဏ်လွှာပေးပို့ခြင်းတို့ကို အလေးထားသည့်အနေဖြင့် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မိုဟမ္မဒ် သကီ မိုဒရစီသည် မိမိ၏ အဆင့်မြင့် ဖေကဟ်သင်ကြားပို့ချမှု (ဒရ်စ် ခါရစ်ဂျ်) ကိုလည်း ရပ်နားထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment