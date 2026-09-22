အမေရိကန် နှင့် တရုတ်တို့အကြား ကုန်သွယ်ရေးအပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု သက်တမ်းတိုးရန် သဘောတူညီမှု မရရှိခဲ့ / Financial Times

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး စကော့ ဘက်ဆင့် (Scott Bessent) နှင့် တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ လက်ထောက် ဟဲ လီဖန် (He Lifeng) တို့အကြား နယူးယောက်မြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကုန်သွယ်ရေးအပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုကို သက်တမ်းတိုးရန် သဘောတူညီမှု မရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ သတင်းအရ နှစ်ဖက်အကြား အဓိကသဘောထားကွဲလွဲမှုမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သက်တမ်းတိုးမည့် ကာလနှင့် ပတ်သက်နေပါတယ်။ အမေရိကန်ဘက်က ယင်းသဘောတူညီချက်ကို နောက်ထပ် ခြောက်လ သက်တမ်းတိုးလိုသော်လည်း တရုတ်ဘက်ကမူ ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်၏ သမ္မတသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အချိန်အထိ အဆိုပါ သဘောတူညီချက်ကို ဆက်လက်ထားရှိလိုကြောင်း သိရပါတယ်။
Financial Times ၏ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် ဝါရှင်တန်ဘက်က တရုတ်နိုင်ငံသည် ရှားပါးဒြပ်စင်များကို အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏ မဟာမိတ်နိုင်ငံများထံ ထောက်ပံ့ပေးရန် သဘောတူထားသည့် တာဝန်များအနက် သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ကိုသာ လိုက်နာခဲ့သည်ဟု ယူဆနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ဘက်ဆင့်က နှစ်ဖက်စလုံးသည် ကုန်သွယ်ရေးတွင် တည်ငြိမ်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းတည်ငြိမ်မှုသည် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံရေးတွင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲများကို တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်၏ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ တရားဝင်ခရီးစဉ် မတိုင်မီ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှီကျင့်ဖျင်သည် ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment