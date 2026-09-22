အီရန် မှ အီရတ်သို့ ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ဖျက်သိမ်းထားကြောင်း အီရတ်က ငြင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက တီဟီရန်အပေါ် တင်းကျပ်သော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်မည်ဟု သတိပေးထားသော်လည်း အီရတ် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အီရန် အရပ်ဘက်လေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့တို့က နှစ်နိုင်ငံအကြား လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ရပ်ဆိုင်းထားသည်ဆိုသည့် သတင်းများကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ခွင့်ပြုထားသည့် အချိန်ဇယားအတိုင်း လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ဆက်လက်ပြေးဆွဲနေကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရတ် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက Kurdistan 24 သို့ ပြောကြားရာတွင် အီရတ်နှင့် အီရန်အကြား လေကြောင်းခရီးစဉ်များသည် ပုံမှန်အတိုင်း မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမျှမရှိဘဲ ဆက်လက်ပြေးဆွဲနေကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ လေဆိပ်အားလုံး၏ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ပြီးနောက် လေကြောင်းခရီးစဉ်များအပေါ် ကန့်သတ်ချက်ချမှတ်ရန် သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းရန်နှင့်ပတ်သက်သည့် တရားဝင်ညွှန်ကြားချက်တစ်စုံတစ်ရာ လက်ခံရရှိထားခြင်းမရှိကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာအချို့က အီရတ်ဘက်မှ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု သတင်းများ ဖော်ပြခဲ့ကြသော်လည်း ယင်းသတင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်ပါအတိုင်း ငြင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment