ဂူတာရက်စ် /ကမ္ဘာကြီးသည် ဘက်စုံအာဏာဗဟိုပြုစနစ်ဆီသို့ ဦးတည်နေသည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန ၏အစီရင်ခံစာအရကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး အန်တိုနီယို ဂူတာရက်စ်က အထွေထွေညီလာခံတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကွဲပြားမှုများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စစ်ပွဲများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုခြင်း၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကူညီရေးလုပ်သားများ သေဆုံးခြင်း၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေများကို လျစ်လျူရှုခြင်း၊ မညီမျှမှုများနှင့် ရာသီဥတုအကျပ်အတည်း ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်းတို့သည် နိုင်ငံများအကြား ယုံကြည်မှု အားနည်းလာစေကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ဂူတာရက်စ်က ယင်းအကျပ်အတည်းများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သီးခြားစီဖြစ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ “အာဏာ” နှင့်ပတ်သက်သည့် ဘုံဇာတ်ကြောင်းတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အာဏာဖွဲ့စည်းပုံသည် နည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့် ပြောင်းလဲနေကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပထမအချက်မှာ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အင်အားဗဟိုအသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာ အာဏာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် အစိုးရများထံမှ ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအချက်မှာ လူသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့် အာဏာကို စက်များထံသို့ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လွှဲအပ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေသည် အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် ဉာဏ်ရည်တုစနစ်များနှင့် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည့် သေစေနိုင်သော လက်နက်များသည် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်အယူအဆများမှ စစ်ရေးအမှန်တကယ်အခြေအနေများအဖြစ် ပြောင်းလဲလာသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးသည် ဘက်စုံအာဏာဗဟိုပြုစနစ် ဖြစ်လာရန် ဦးတည်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းက ယင်းလမ်းကြောင်းသည် ပြန်လှည့်၍မရတော့သည့် အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ထိုလမ်းကြောင်းသည် မတူညီသော အခြေအနေနှစ်ရပ်အနက် တစ်ရပ်သို့ ဦးတည်သွားနိုင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ပထမအခြေအနေမှာ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ၊ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့မှုများ၊ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်နေသော ဈေးကွက်များနှင့် အကန့်အသတ်ရှိသည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပါဝင်သည့် ကမ္ဘာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယလမ်းကြောင်းမှာ “ကွန်ရက်အခြေပြု ဘက်စုံအာဏာဗဟိုပြု” ကမ္ဘာ ဖြစ်ပြီး ယင်းတွင် အာဏာဗဟိုအများအပြားသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေများအပြင် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ၏ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများအပေါ် အခြေခံကာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ လုပ်ဆောင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment