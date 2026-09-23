ဝေလာယသ်သီ / ပညာသင်နှစ်သစ်တွင် မီးနာဗ် မြို့ရှိ မူလတန်းကျောင်းတွင် ထိုင်ခုံ ၁၂၀ လွတ်နေမည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်နှစ်သစ် စတင်တော့မည့်အချိန်တွင် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး၏ နိုင်ငံတကာရေးရာအကြံပေး အလီ အက္က်ဘဲရ် ဝေလာယသ်သီ က လူမှုကွန်ရက်ပေါ်၌ သတင်းစကားတစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းက “မနက်ဖြန် အီရန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်နှစ်သစ် စတင်မည်ဖြစ်သော်လည်း မီးနာဗ် မြို့ရှိ ရှဂျရေဟ်သွယေဗဟ် မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းသားနေရာ ၁၂၀ လွတ်ကျန်နေမည်” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
၎င်း၏ သတင်းစကားတွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီက “ယင်းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ကြောင်း ယုတ္တိရှိသော အကြောင်းပြချက်များ ရှိသည်” ဟု ပြောကြားထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး “ကျွန်ုပ်တို့၏ မေးခွန်းမှာ မည်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည်နည်း” ဟု မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး၏ နိုင်ငံတကာရေးရာအကြံပေးက ၎င်း၏ သတင်းစကားတွင် “အချို့သော တိတ်ဆိတ်မှုများသည် တစ်ကြိမ်တည်းသာ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်လာတတ်သည်” ဟု အလေးပေးရေးသားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment