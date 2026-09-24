ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ရှဟီးဒ် “ဟဇရသ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ” ရောင်ဇာတော်မြတ် ၌ လာရောက်ရှိခဲ့သည့် အမှတ်တရမြင်ကွင်းများ ။ ။ video
၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၀၇:၅၅
News ID: 1869377
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ရှဟီးဒ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီသည် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ သခင်မကြီး ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်ပတ်လည်အခါသမယတွင်၊ “ကရီမဟ် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ” ဟု ခေါ်ဆိုသည့် မြင့်မြတ်သော ရောင်ဇာတော် မြတ် သို့ လာရောက်ခဲ့စဉ်က ရိုက်ကူးထားသော မမေ့နိုင်ဖွယ် အမှတ်တရပုံရိပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
Your Comment