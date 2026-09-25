တရုတ်သမ္မတက နိုင်ငံများအနေဖြင့် အစ္စလာမာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIB သတင်းအေဂျင်စီ ၏ အဆိုအရ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်က အမေရိကန်နှင့် အီရန်တို့အား အစ္စလာမာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (Islamabad Memorandum of Understanding) သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
Ria Novosti ၏ သတင်းအရ ရှီကျင့်ဖျင်သည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် အမေရိကန် နှင့် အီရန်တို့အနေဖြင့် ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ပေကျင်းအနေဖြင့် အီရန်နှင့် အမေရိကန်တို့ ဆွေးနွေးမှုများ ပြန်လည်စတင်ပြီး နျူကလီးယားကိစ္စအပါအဝင် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို အမြန်ဆုံး ရရှိစေရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အီရန်အပေါ် စစ်ရေးအရ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများကို အကြိမ်ကြိမ် ဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီး ထိုသို့သော လုပ်ရပ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များကိုလည်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်၏ အီရန်အပေါ် တစ်ဖက်သတ်ချမှတ်ထားသည့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုလည်း ဆန့်ကျင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။
#အီရန် #တရုတ် #အမေရိကန် #ရှီကျင့်ဖျင်
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment