အီရန်အပေါ် စစ်ဆင်ရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် အမေရိကန်ရေတပ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၈ ဦး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် စစ်ဘက်အရာရှိတစ်ဦးက အီရန်အပေါ် စစ်ဆင်ရေးများ ပြုလုပ်နေစဉ် အမေရိကန်ရေတပ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၈ ဦး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အနေဖြင့် အမေရိကန်ရေတပ်၏ ယာယီဝန်ကြီး ဟောင်ကော က USS Abraham Lincoln လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၏ စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အမေရိကန်ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၈ ဦးသည် အီရန်အပေါ် စစ်ဆင်ရေးများလည်း ပါဝင်သည့် မစ်ရှင်တစ်ရပ်အတွင်း မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အမေရိကန်အရာရှိ၏ ပြောကြားချက်အရ ထို ၈ ဦးတွင် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်ရှိ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအား ကာကွယ်ပေးနေသည့် စစ်သင်္ဘောများမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် Abraham Lincoln စစ်ဆင် ရေးအဖွဲ့ အတွင်း ပါဝင်သော အခြားယူနစ်များမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ပါတယ်။
သတင်းအရ ထိုမစ်ရှင်အတွင်း မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနက် မည်သူမျှ သေဆုံးခဲ့ခြင်းမရှိ ဟု သိရပါတယ်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ မစ်ရှင်တွင် စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆,၀၀၀ မှ ၇,၀၀၀ ခန့် ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ထိုကာလအတွင်း USS Abraham Lincoln လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို ပင်လယ်ပြင်တွင် ၆ လကျော်ကြာ တပ်ဖြန့်ထားခဲ့သည် ဟု သတင်းတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment