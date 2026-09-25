ဆော်ဒီအာရေဗျ နှင့် ဆက်စပ်သော ရေနံတင်သင်္ဘောများ၏ အာမခံကုန်ကျစရိတ် သုံးဆမြင့်တက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီ ၏ သတင်းအရ မကြာသေးမီ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ ယန်ဘူ ဆိပ်ကမ်းမှ ရေနံတင်ဆောင်သည့် ရေနံတင်သင်္ဘောများ၏ အာမခံကုန်ကျစရိတ်သည် သုံးဆခန့် မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
Reuters ၏ ဖော်ပြချက်အရ ပင်လယ်နီဒေသတွင် အာမခံပရီမီယံများ မြင့်တက်လာခြင်းသည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ရေနံတင်ပို့မှုအတွက် အခြားရွေးချယ်စရာ လမ်းကြောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေမှုအတွက် အတားအဆီးအသစ်တစ်ရပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Reuters က သတင်းရင်းမြစ်များ၊ ဂြိုဟ်တုဓာတ်ပုံများနှင့် သင်္ဘောသွားလာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကိုးကား၍ ယန်ဘူ ၏ အဓိကဆိပ်ကမ်းတွင် ရေနံတင်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ယခုအချိန်အထိ ပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Reuters နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည့် သတင်းရင်းမြစ် လေးဦး၏ ပြောကြားချက်အရ ယန်ဘူ တွင် ကျောက်ချရပ်နားမည့် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ဆက်စပ်သော ရေနံတင်သင်္ဘောများအတွက် စစ်ရေးအန္တရာယ်အာမခံကြေးသည် သင်္ဘော၏ တန်ဖိုး၏ **၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်** အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအရ ယန်ဘူ ၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသော ဆော်ဒီအာရေဗျ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် ရေနံတင်သင်္ဘောများအတွက် စစ်ရေးအန္တရာယ်အာမခံကြေးသည် သင်္ဘောတန်ဖိုး၏ ၇ ရာခိုင်နှုန်း အထိ မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။
ဟိုင်ဒ်မား မာရီတိုင်းမ် ၏ အကြီးအကဲကလည်းယန်ဘူ တွင် ကျောက်ချရပ်နားမည့် မည်သည့် ရေနံတင်သင်္ဘောမဆို ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု သတ်မှတ်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဟိုင်ဒ်မား မာရီတိုင်းမ် ၏ အကြီးအကဲက ၎င်းတို့၏ ကုမ္ပဏီသည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ဆိပ်ကမ်းများကို ရှောင်ရှားနေကြောင်းလည်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Reuters ၏ ဖော်ပြချက်အရ ယန်ဘူ သို့ တစ်ကြိမ်သွားရောက်သည့် ခရီးစဉ်အတွက် စစ်ရေးအန္တရာယ်အာမခံကုန်ကျစရိတ်သည် **အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သန်းခန့်** အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ တောင်ပိုင်းဆိပ်ကမ်းများသို့ သွားရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ကို ဖြတ်သန်းရခြင်းဖြစ်ပါက အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ သန်းခန့် အထိ မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment