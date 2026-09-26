နဂျဖ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်/အီရန်မှလာသော၊ အီရန်သို့သွားသော လေယာဉ်ခရီးစဉ်အားလုံး ရပ်ဆိုင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရတ်နိုင်ငံ၊ နဂျဖ်ပြည်နယ်ရှိ လေဆိပ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့က ယနေ့ သောကြာနေ့တွင် အီရန်လေကြောင်းလိုင်းများ၏ လေယာဉ်များကို ယင်းလေဆိပ်၌ လက်ခံခြင်းမပြုတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကြေညာချက်အရ နဂျဖ်လေဆိပ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့များက ထုတ်ပြန်ထားသော တရားဝင်ညွှန်ကြားချက်များကို အခြေခံ၍ သောကြာနေ့ နံနက် ၂ နာရီမှစတင်ကာ အီရန်နိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်လာသော လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် အီရန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာမည့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအားလုံးကို အသိပေးချက်မရမချင်း ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နဂျဖ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးကလည်း ယနေ့ သောကြာနေ့တွင် ၉၆၄ ကွန်ရက် (964 Network) သို့ ပြောကြားရာ၌ အီရန်မှ ဝင်ရောက်လာသော လေယာဉ်များနှင့် အီရန်သို့ ထွက်ခွာမည့် လေယာဉ်များကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းသည် အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်အရ နဂျဖ်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသတင်းရင်းမြစ်က ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထပ်မံပြောကြားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
၉၆၄ ကွန်ရက် ၏ သတင်းထောက်ကလည်း အီရန်နိုင်ငံသို့ ခရီးသွားရန် ရည်ရွယ်ထားသော ခရီးသည် ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ နဂျဖ်လေဆိပ် ဝင်ပေါက်ရှေ့တွင် စုဝေးနေကြကြောင်း သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါခရီးသည်များက သတင်းထောက်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ မိမိတို့၏ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရပြီး လေဆိပ်အတွင်းသို့ပင် ဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment