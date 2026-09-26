နယူးယောက်၊ အစ္စရေး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းအတွက် အတားအဆီးဖြစ်သည်ဟု ပါလက်စတိုင်းဆိုင်ရာ ညီလာခံတွင် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီ ၏ သတင်းအရ နယူးယောက်မြို့တွင် ပါလက်စတိုင်းအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျင်းပသည့် ညီလာခံ၌ အာရပ်၊ အစ္စလာမ်မစ် ၊ အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများမှ အရာရှိများက ပါလက်စတိုင်းပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးကို ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး အစ္စရေး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိုလမ်းကြောင်းအတွက် အတားအဆီးဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အိုင်မန် အယ်လ်ဆဖာဒီ က ညီလာခံတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ အစ္စရေးဝန်ကြီးများသည် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများ၏ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်နေကြပြီး ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ထိရောက်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အစ္စရေးသည် အားလုံးအတွက် တရားမျှတသော ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန် လမ်းကြောင်းတွင် အတားအဆီးဖြစ်နေကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ နှစ်နိုင်ငံဖြေရှင်းရေး ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ဆုံးရှုံးသွားပါက အခြားရွေးချယ်စရာမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်း ထူထောင်ခြင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောပါတယ်။
အယ်လ်ဆဖာဒီက အနောက်ဘက်ကမ်း၏ မြောက်ပိုင်းဒေသကို တောင်ပိုင်းဒေသနှင့် ခွဲထုတ်နေသည့် အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်ရာများ တည်ဆောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က ဂါဇာဒေသ၏ အခြေအနေကို ရည်ညွှန်းပြောကြားရာတွင် ထိုဒေသ၌ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေသည် ယခုအချိန်အထိ အလွန်ဆိုးရွားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထောက်ခံခြင်းနှင့် တိကျခိုင်မာသော လုပ်ဆောင်ချက်များမှတစ်ဆင့် မုန်းတီးမှုနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပေါ် အခြေခံသည့် အယူအဆဖော်ပြချက်များကို တုံ့ပြန်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အီဂျစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘဒရ် အဘ်ဒယ်လ်အာတီ က ကိုင်ရိုအနေဖြင့် အစ္စရေး၏ အခြေချနေထိုင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ရန် ဗြိတိန်၏ ဆောင်ရွက်ချက်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဘ်ဒယ်လ်အာတီက အီဂျစ်သည် ကြားဝင်ဖျန်ဖြေသူများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့် ၏ ဂါဇာနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လမ်းပြမြေပုံ ပြီးမြောက်ရေးအတွက် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အီဂျစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဆက်လက်၍ အီဂျစ်သည် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများကို အတင်းအကျပ် နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးဆွဲထားသည့် အစီအစဉ်များနှင့် မူဝါဒများကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ အနောက်ဘက်ကမ်းကို ဂါဇာမှ ခွဲထွက်သွားခြင်း မဖြစ်စေရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂါဇာအပေါ် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားခြင်းတို့သည် အခြေအနေကို ထပ်မံ၍ ပေါက်ကွဲပြင်းထန်သည့် အခြေအနေသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်း ၎င်းက သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
အဘ်ဒယ်လ်အာတီက ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကို အဆက်မပြတ် ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို ဖျက်သိမ်းရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် လက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်း၊ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ရလဒ်မှာ ပိုမိုများပြားသော မငြိမ်မသက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာ ဖြစ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလည်း ညီလာခံတွင် နှစ်နိုင်ငံဖြေရှင်းရေး ရရှိရန် လမ်းကြောင်းသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိုမိုခက်ခဲလာနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး အစ္စရေးအနေဖြင့် တစ်ဖက်သတ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က ဂါဇာအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် ထိုဒေသ၌ ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အရှက်ရစရာဖြစ်သင့်သကဲ့သို့ တဲလ်အဗစ်အတွက်လည်း နောင်တရစရာ ဖြစ်သင့်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က နယူးယောက် ကြေညာစာတမ်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သော်လည်း ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများသည် ယခုအချိန်အထိ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာရမှုများကို ခံစားနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကာတာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားရေးရာ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီး မိုဟမ္မဒ် အယ်လ်ခလီဖီ က ပြီးခဲ့သည့် တစ်နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော တိုးတက်မှုများသည် နှစ်နိုင်ငံဖြေရှင်းရေးအတွက် ထူးခြားစွာ ကြီးမားသော အန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် အစ္စရေး၏ အခြေချနေထိုင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ကာတာသည် ဂါဇာတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ရရှိရန်အတွက် ၎င်း၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် အစ္စရေးသည် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှတစ်ဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်၏ ဒုတိယအဆင့်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို အားနည်းစေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment