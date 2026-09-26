မက္ကာသဘောတူညီချက်သည် အီရန်၊ အစ္စရေးအပါအဝင် မည်သူ့ကိုမျှ ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ဟု အာဒိုဂန် ပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ရုရှားတိုဒေး (Russia Today)** ကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြထားသည်မှာ တူရကီသမ္မတ ရက်ဂျက်ပ် တိုင်ယစ်ပ် အာဒိုဂန် သည် သောကြာနေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ တူရကီ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ပါကစ္စတန်တို့အကြား ပူးတွဲကာကွယ်ရေးအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့သော မက္ကာသဘောတူညီချက်သည် အီရန်၊ ဇိုင်ယွန်ဝါဒီအစိုးရ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်နိုင်ငံကိုမျှ ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာဒိုဂန်က မက္ကာသဘောတူညီချက်သည် အီရန်၊ အစ္စရေး သို့မဟုတ် တတိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ဆန့်ကျင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခြင်းမှာ မှားယွင်းကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ အဆိုပါသဘောတူညီချက်သည် နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံအနေဖြင့် ပိုမိုလုံခြုံ၊ ငြိမ်းချမ်းပြီး သာယာဝပြောသော အနာဂတ်တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ပူးတွဲတာဝန်ယူမှုကို ထင်ဟပ်စေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တူရကီသည် ဒေသတွင်းပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကိုယ်တိုင်က အစပျိုးဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းကို ကာလရှည်ကြာ ထောက်ခံလာခဲ့ကြောင်း တူရကီသမ္မတက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အဆိုပါသဘောတူညီချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုံခြုံရေးကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန်၊ တားဆီးကာကွယ်နိုင်စွမ်း (Deterrence) အဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို အာမခံရန်ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာဒိုဂန်က လက်ရှိအချိန်တွင် အီရတ်၊ ယီမင် သို့မဟုတ် အခြားနေရာတစ်ခုခုတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖြစ်ရပ်တိုင်းကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် တူရကီဘက်မှ အလိုအလျောက် စစ်ရေးအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောဆိုခြင်းမှာ မမှန်ကန်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မက္ကာသဘောတူညီချက်သည် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း အပိုဒ် ၅၁ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသဘောတူညီချက်အရ အဆိုပါနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံအနက် တစ်နိုင်ငံအပေါ် လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားပါက နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံလုံးအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေတွင် ပေးအပ်မည့် အကူအညီ၏ အမျိုးအစားနှင့် ပမာဏကို တိုက်ခိုက်ခံရသည့်နိုင်ငံ၏ တောင်းဆိုချက်နှင့် လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအကူအညီတွင် ထောက်လှမ်းရေးအချက်အလက်များ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများနှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ခြိမ်းခြောက်မှုအဆင့်အပေါ် မူတည်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စစ်ရေးအကူအညီများကိုလည်း ပေးအပ်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှတစ်ဆင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးမှသာ အကူအညီ၏ အမျိုးအစားနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment