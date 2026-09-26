အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဝလီယေဖကီးဟ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာဆယက်ဒ်မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက်အောက်မေ့ဖွယ်ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်း ။ ။ Photos
၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1870447
အဗ်နာ ။ ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွင် မရ်ဟွန်မ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အား အောက်မေ့သတိရသည့် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် အဗ်ဒိုလ်မဂျီးဒ် ဟကီးမ်အေလာဟီ နှင့် ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် မိုဟ်စင် သကဝီ တို့က မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားခဲ့ကြပြီး၊ မရ်ဂျအ် သက္က်လီးဒ် ၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမှုတော်ဆောင်ရွက်မှုများကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Your Comment