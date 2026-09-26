  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဝလီယေဖကီးဟ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာဆယက်ဒ်မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက်အောက်မေ့ဖွယ်ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်း ။ ။ Photos

၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1870447
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဝလီယေဖကီးဟ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာဆယက်ဒ်မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက်အောက်မေ့ဖွယ်ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်း ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွင် မရ်ဟွန်မ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အား အောက်မေ့သတိရသည့် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် အဗ်ဒိုလ်မဂျီးဒ် ဟကီးမ်အေလာဟီ နှင့် ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် မိုဟ်စင် သကဝီ တို့က မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားခဲ့ကြပြီး၊ မရ်ဂျအ် သက္က်လီးဒ် ၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမှုတော်ဆောင်ရွက်မှုများကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဝလီယေဖကီးဟ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၌ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်း

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha