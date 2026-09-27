ဂါဇာအပေါ် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ပါလက်စတိုင်း ၇ ဦး သေဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေး စစ်လေယာဉ်များသည် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပါလက်စတိုင်း ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိ ပါလက်စတိုင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဂါဇာတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု စတင်အသက်ဝင်သည့်အချိန်မှ ထိုနေ့အထိ ပါလက်စတိုင်း ၁,၄၀၈ ဦး သေဆုံးပြီး ၄,၉၁၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ဂါဇာအပေါ် စစ်ပွဲစတင်ခဲ့သည့်အချိန်မှ ထိုနေ့အထိ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် သေဆုံးခဲ့သော ပါလက်စတိုင်းများ၏ အရေအတွက်မှာ ၇၃,၉၂၈ ဦး ရှိလာပြီး ဒဏ်ရာရသူ ၁၇၅,၀၃၀ ဦး ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment