  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဂါဇာအပေါ် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ပါလက်စတိုင်း ၇ ဦး သေဆုံး

၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၃
News ID: 1870900
ဂါဇာအပေါ် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ပါလက်စတိုင်း ၇ ဦး သေဆုံး

ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအပေါ် အစ္စရေး၏ စစ်လေယာဉ်များက လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပါလက်စတိုင်း ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက်တွင်ပင် သေဆုံးမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ  အစ္စရေး စစ်လေယာဉ်များသည် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပါလက်စတိုင်း ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။

ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိ ပါလက်စတိုင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဂါဇာတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု စတင်အသက်ဝင်သည့်အချိန်မှ ထိုနေ့အထိ ပါလက်စတိုင်း ၁,၄၀၈ ဦး သေဆုံးပြီး ၄,၉၁၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ဂါဇာအပေါ် စစ်ပွဲစတင်ခဲ့သည့်အချိန်မှ ထိုနေ့အထိ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် သေဆုံးခဲ့သော ပါလက်စတိုင်းများ၏ အရေအတွက်မှာ ၇၃,၉၂၈ ဦး ရှိလာပြီး ဒဏ်ရာရသူ ၁၇၅,၀၃၀ ဦး ရှိလာခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha