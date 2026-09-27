ဘဂ္ဂဒက် အနေဖြင့် အီရန် အပေါ် လေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွင် မပါဝင်သင့် / အီရတ်နိုင်ငံရေးပါတီက တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရတ်နိုင်ငံ၏ အစ္စလာမ်မစ် အမြင့်ဆုံးကောင်စီသည် အီရန်လေယာဉ်များကို ရပ်တန့်ရန် အီရတ်အစိုးရက ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။
ကောင်စီက “အီရန်လေယာဉ်များအပေါ် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့် က ချမှတ်ထားသည့် မတရားပြီး လူမဆန်သော ပိတ်ဆို့မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှုတ်ချသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုပိတ်ဆို့မှုသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့် အီရတ်နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အထူးသဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံရေးထားရှိရေး မူကို အလေးပေးဖော်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပိုဒ် ၈ နှင့် ဆန့်ကျင်နေကြောင်း ကောင်စီက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကောင်စီက ဆက်လက်၍ “အီရန်အပေါ် စစ်ရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် မီဒီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ကျူးကျော်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင်ရန် မသင့်လျော်ပေ။ ထိုပိတ်ဆို့မှုကို ဖျက်ဆီးဖယ်ရှားရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးပမ်းသင့်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်များနှင့် နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သူများအနေဖြင့် ပြင်ပဖိအားများရှေ့တွင် အလျှော့မပေးရန်လည်း ကောင်စီက တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အယ်လ်မယာဒင်း ၏ ဘဂ္ဂဒက်မြို့ရှိ သတင်းထောက်က ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရှိခ် ဟမ်မမ် ဟမူးဒီ သည် ရှီအဟ် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေး မူဘောင် ခေါင်းဆောင်များထံ အီရတ်နိုင်ငံ ၏ လေဆိပ်များပိတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ခေါ်ယူပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအရ ဟမူးဒီ သည် အီရန်အပေါ် ပိတ်ဆို့မှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် “မတရားသော ပါဝင်မှု” ကိစ္စကိုလည်း ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေး မူဘောင်အနေဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment