အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်က အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရန် တိုက်တွန်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်ရှိ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဟာကင် ဂျက်ဖရီးစ် က လာမည့် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် လွှတ်တော်လယ်ပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါက အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် ၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျက်ဖရီးစ်သည် ယခင်ကလည်း အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ယခင်ဆုံးဖြတ်ချက်အရ စတင်ခဲ့သော ယခုစစ်ပွဲသည် အကြံအဆင်မဲ့ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားသည့် စစ်ပွဲတစ်ရပ်ဖြစ်ကာ ရှုံးနိမ့်ပြီးဖြစ်သည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် အခြေခံကျသော ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ရန် အချိန်ရောက်ပြီဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက မိမိနိုင်ငံ၏ စစ်လိုလားသော မူဝါဒများကို အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး “အခုတော့ လုံလောက်ပြီ။ ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီဘက်က စတင်ခဲ့သည့် မလိုအပ်သော၊ မဖြစ်မနေမဟုတ်ဘဲ ရွေးချယ်စတင်ခဲ့သော၊ မအောင်မြင်သော အီရန်ဆန့်ကျင်ရေးစစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျက်ဖရီးစ်က ဆက်လက်၍ အီရန်နိုင်ငံအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အကြီးအကျယ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသော စစ်ဆင်ရေး သည် အမေရိကန်ပြည်သူများအတွက် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆိုးတစ်ရပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ ပြောကြားချက်အရ အမေရိကန် အခွန်ထမ်းပြည်သူများ၏ ငွေကြေးကို စစ်ပွဲတွင် ဖြုန်းတီးမည့်အစား ပြည်သူများ၏ နေ့စဉ်ဘဝကို ပိုမို သက်သာလွယ်ကူလာစေရန် အသုံးပြုသင့်သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment