ရန်သူ၏ ကျူးကျော်မှုတိုင်းကို အံ့အားသင့်စေမည့် တုံ့ပြန်မှု ပြုလုပ်မည်ဟု ကြေညာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် အဘိုလ်ဖွဇ်လ်ရှေကာချီ က စနေနေ့ညတွင် ထုတ်လွှင့်သည့် အထူးသတင်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်၌ အီရန်၏ ဒုံးကျည်များနှင့် ဒရုန်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားပြီး ပိုမိုပြင်းထန်သော ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် မည်သည့်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးမဆို ဖြစ်ပေါ်လာပါက ခေတ်အမီဆုံး စစ်ဘက်နည်းပညာများဖြင့် တုံ့ပြန်ကာ ရန်သူကို အံ့အားသင့်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ရန်သူအနေဖြင့် အီရန်၏ ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကို ခန့်မှန်းရာတွင် မိမိတို့၏ အမှားကို သဘောပေါက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အီရန် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အီရန်တွင် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် ထူးခြားသော အမျိုးသားအင်အားရှိကြောင်း၊ လမ်းများနှင့် လမ်းဆုံများတွင် ပြည်သူများ စုဝေးနေခြင်းသည် ရန်သူနှင့် စစ်ပွဲတွင် အောင်မြင်နိုင်ရန် အခြေခံအချက်များအနက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ မိမိတို့၏ ဒုံးကျည်များနှင့် ဒရုန်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားပြီး ပိုမိုပြင်းထန်သော ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် မည်သည့်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုမဆို ရန်သူကို အံ့အားသင့်စေမည့် ခေတ်အမီဆုံး စစ်ဘက်နည်းပညာများဖြင့် တုံ့ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အဘိုလ်ဖွဇ်လ်ရှေကာချီ က မိမိတို့အနေဖြင့် ယခုအချိန်အထိ အိမ်နီးချင်း မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုနိုင်ငံများအတွင်းရှိ အမေရိကန် စစ်ဘက်အခြေစိုက်စခန်းများနှင့် စစ်ရေးစင်တာများကိုသာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ရန်သူနှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် အနည်းငယ်မျှပင် နောက်ဆုတ်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ရန်သူကို အံ့အားသင့်သွားစေမည့် အံ့အားသင့်ဖွယ် တုံ့ပြန်မှု မိမိတို့တွင် ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အီရန်က သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ရေကြောင်းလမ်းကြောင်းမှ ခွဲထွက်ပြီး အခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်သွားမည့် မည်သည့်သင်္ဘောမဆို လုံခြုံမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment