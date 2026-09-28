ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် အမေရိကန်၏ ဒရုန်းရေငုပ်သင်္ဘော နောက်ထပ် တစ်စင်းကို ဖမ်းဆီးရရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့က ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ၏ အကူအညီဖြင့် အီလက်ထရွန်နစ်စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုကာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားသည့် ရှုပ်ထွေးသော စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ်အတွင်း အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ခေတ်မီအဆင့်မြင့် ဒရုန်းရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းကို ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါကြေညာချက်အရ အမေရိကန်၏ ယင်းခေတ်မီ ဒရုန်းရေငုပ်သင်္ဘော Remus-600သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်း ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခဲ့သော်လည်း IRGC ရေတပ်၏ ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာ အသာစီးရရှိမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်မှာ စစ်ဆင်ရေးအတွင်း သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သည့် ယင်းခေတ်မီ ဒရုန်းရေငုပ်သင်္ဘောကို IRGC ၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ IRGC ရေတပ်က ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားသည် ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံကြေညာခဲ့ပြီး၊ အန္တရာယ်ရှိသည့် ရွေ့လျားသွားလာမှုများ ပြုလုပ်သူများနှင့် တရားမဝင်လမ်းကြောင်းများကို ရွေးချယ်အသုံးပြုသူများအား ချက်ချင်း ပြင်းထန်စွာ ကိုင်တွယ်သွားမည်ဟု ဆိုပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment