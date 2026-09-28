ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် ဘေးကင်းစွာ သွားလာနိုင်ရေးသည် တီဟီရန်က သတ်မှတ်ထားသည့် မူဘောင်မရှိဘဲ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အီရန် လုံခြုံရေးအရာရှိ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ၏ သတင်းအရ အီရန် လုံခြုံရေးအရာရှိတစ်ဦးက ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ပြောကြားချက်များကို တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ၎င်းက မြေပြင်ပေါ်ရှိ အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်များကို မီဒီယာစစ်ပွဲများဖြင့် ပြောင်းလဲ၍ မရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဤမဟာဗျူဟာမြောက် ရေလမ်းကြောင်းမှ သင်္ဘောများ ဘေးကင်းစွာ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ရန်အတွက် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အီရန်က သတ်မှတ်ထားသည့် မူဘောင်မှအပ ထိရောက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း မရှိကြောင်း၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အီရန် လုံခြုံရေးအရာရှိက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၄၈ နာရီအတွင်း စုစုပေါင်း သင်္ဘော ၂၀ စင်းကို ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှ ဖြတ်သန်းစဉ် ရပ်တန့်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ထိုအထဲမှ သင်္ဘော ၇ စင်းကို ပြီးခဲ့သည့်ညတွင် လည်းကောင်း၊ သင်္ဘော ၁၃ စင်းကို ထိုမတိုင်မီညတွင်လည်းကောင်း ရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment