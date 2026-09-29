ဟားမတ်စ်တွင် ယခုအချိန်အထိ တိုက်ခိုက်ရေးသမား ၃၀,၀၀၀ ကျော် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အစ္စရေးမီဒီယာက ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေး ရုပ်မြင်သံကြား ချန်နယ် ၁၂ က ဟားမတ်စ်တွင် ယခုအချိန်အထိ တိုက်ခိုက်ရေးသမား ၃၀,၀၀၀ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပို၍ ရှိနေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတွင် ဟားမတ်စ်သည် ဂါဇာကမ်းမြှောင်ဒေသအတွင်း ဒုံးကျည်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် မြေအောက်ဥမင်လမ်းများ တည်ဆောက်ခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစ္စရေးဘက်က ဟားမတ်စ်ကို အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းမည်ဟု ပြောဆိုကာ ဂါဇာတွင် စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများကို သုံးနှစ်နီးပါး ဆက်လက်ပြုလုပ်နေချိန်၌ အစ္စရေးမီဒီယာ၏ ယခုဖော်ပြချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများအတွင်း ဂါဇာတွင် အကြီးအကျယ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် လူအသေအပျောက်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment