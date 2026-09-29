အီရတ်လေကြောင်းလိုင်း အောက်တိုဘာလတွင် အီရန်သို့ လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ပြန်လည်စတင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရတ်ပြည်သူပိုင် လေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီက ယနေ့ အင်္ဂါနေ့တွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ သွားလာသည့် လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို လာမည့် အောက်တိုဘာလတွင် ပြန်လည်စတင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ပြန်လည်ပြေးဆွဲရန် အထူးခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးနောက် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ယင်းခွင့်ပြုချက်ကို အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ် အလီ ဖာလေဟ် အယ်လ်ဇိုင်ဒီ ၏ ကြိုးပမ်းမှုနှင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဝဟဗ် အယ်လ်ဟစန်နီ ၏ ဆက်လက်လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးမှုတို့ကြောင့် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ ကုမ္ပဏီ၏ နည်းပညာဝန်ထမ်းများသည် လေယာဉ်များကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းတို့ကို လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေကြပြီး နဂျဖ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် မှ လေကြောင်းခရီးစဉ်များ စတင်ပြေးဆွဲနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။
အီရန်လေကြောင်းလိုင်းများက စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှစ၍ အီရတ်သို့ လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ပြေးဆွဲခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ကုမ္ပဏီက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရတ်လေကြောင်းလိုင်းသည် စစ်ရေးတင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် အစီအမံအဖြစ် လေကြောင်းခရီးစဉ်များနှင့် ခရီးသည်များ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လအစပိုင်းကတည်းက အီရန်သို့ ပြေးဆွဲနေသော လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီက လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပြီးနောက်၊ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ယင်းလိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြောင်း အာမခံချက်ရှိမှသာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment