အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Eisenhower တွင် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွား၊ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် ရေတပ်၏ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ယူအက်စ်အက်စ် ဒွိုက် အိုင်ဇင်ဟောင်ဝါ (USS Dwight D. Eisenhower) ပေါ်တွင် ဗာဂျီးနီးယားကမ်းရိုးတန်းအနီး၌ လေယာဉ်များ ပြန်လည်ဝင်ရောက်၍ ဆင်းသက်နေစဉ် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ထိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သတင်းစာ ယူအက်စ်အေ တူဒေး (USA Today) ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အမေရိကန် ရေတပ်မှ လေယာဉ်မှူး ၂ ဦးသည် ၎င်းတို့ စီးနင်းလာသည့် လေယာဉ်များမှ ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များက လေယာဉ်မှူး ၂ ဦးစလုံးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး သင်္ဘောပေါ်သို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံချက်အရ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့အနက် သင်္ဘောသားတစ်ဦးကို ဆေးကုသမှုခံယူရန် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ရေတပ်က ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ယူအက်စ်အက်စ် အိုင်ဇင်ဟောင်ဝါ (USS Eisenhower) ပေါ်တွင် အခြေအနေကို ကနဦးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းကို သိရှိနိုင်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။
ယူအက်စ်အက်စ် အိုင်ဇင်ဟောင်ဝါ (USS Eisenhower) သည် ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လတွင် ၎င်း၏ နောက်ဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကာလကို ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ သို့သော် လေယာဉ်မှူးများအနေဖြင့် လေယာဉ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် ၎င်းတို့ စီးနင်းခဲ့သည့် လေယာဉ်အမျိုးအစားမှာ မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ယခုအချိန်အထိ ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးပေ။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment