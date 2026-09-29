  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

နာဂိုယာတွင် ပြေးခုန်ပစ် အားကစား၏ စတုတ္ထမြောက်ဆုတံဆိပ် /အီရန်မှ အမီရီယန်က မီတာ ၈၀၀ ပြေးပွဲတွင် ငွေတံဆိပ်ရရှိ

၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1871827
နာဂိုယာတွင် ပြေးခုန်ပစ် အားကစား၏ စတုတ္ထမြောက်ဆုတံဆိပ် /အီရန်မှ အမီရီယန်က မီတာ ၈၀၀ ပြေးပွဲတွင် ငွေတံဆိပ်ရရှိ

နာဂိုယာ အီရန်အားကစားသမား အလီ အမီရီယန် သည် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၏ အမျိုးသား မီတာ ၈၀၀ ပြေးပွဲ ဗိုလ်လုပွဲတွင် ငွေတံဆိပ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ  ၏ သတင်းထောက်၏ ဖော်ပြချက်အရ နာဂိုယာတွင် ကျင်းပနေသော ၂၀ ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ** ၏ ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲများကို ယနေ့ (အင်္ဂါနေ့) တွင်လည်း ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပြီး အီရန်အားကစားသမားများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။

အလီ အမီရီယန် သည် အမျိုးသား မီတာ ၈၀၀ ပြေးပွဲ ဗိုလ်လုပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။

သူသည် သတ်မှတ်ထားသော မီတာ ၈၀၀ အကွာအဝေးကို ၁ မိနစ် ၄၅ စက္ကန့်နှင့် ၁၀ မီလီစက္ကန့်  ဖြင့် ပြေးပြီးစီးကာ ဒုတိယနေရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့် ငွေတံဆိပ် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။

နာဂိုယာတွင် ဆက်လက်ကျင်းပနေသော ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲများ၌ အီရန်နိုင်ငံသည် ယခုအချိန်အထိ ရွှေတံဆိပ် ၁ ခု၊ ငွေတံဆိပ် ၂ ခုနှင့် ကြေးတံဆိပ် ၁ ခု ရရှိထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha