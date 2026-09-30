ဒေသတွင်းတွင် အမေရိကန်သည် ဆိုးရွားသော အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည် / အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် အမီးရ် အက်ကရမီနီယာက ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ အနေဖြင့် ရိက္ခာ၊ လောင်စာနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ ဖြည့်တင်းပေးပို့ရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူက အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့်ကာလအတွင်း အီရန်သည် ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်များကို ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်း၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်အတွင်း ကိရိယာအသစ်များ ထည့်သွင်းခြင်းတို့ကို အာရုံစိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နောက်ထပ် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ယခင်ထက် ပိုမိုထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
သူက ၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲ ပြီးနောက် အီရန်သည် ၎င်း၏ စစ်ရေးမဟာဗျူဟာတွင် ကြိုတင်တိုက်ခိုက်မှုကို ထည့်သွင်းခဲ့ကြောင်း၊ ရန်သူ၏ တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ် နီးကပ်လာသည်ဟု ခံစားရပါက အီရန်အနေဖြင့် ကြိုတင်တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ထပ်မံပြောကြားရာတွင် ယင်းမဟာဗျူဟာအရ အီရတ်နိုင်ငံ ကာဒစ်စတန် ဒေသရှိ ဆန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့များ ၏ အခြေစိုက်နေရာများနှင့် အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းအချို့ကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
သူက ကြိုတင်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အချိုးကျမှု၊ လိုအပ်မှုနှင့် အရေးပေါ်သဘောသဘာဝ ဟူသော မူများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမီးရ် အက်ကရမီနီယာက အမေရိကန်သည် ဒေသတွင်းတွင် လိုချင်သည့် အနေအထား၌ ရှိမနေကြောင်း နှင့် ၎င်း၏ စစ်အခြေစိုက်စခန်းအများအပြားသည် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူက အမေရိကန်သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများထက် အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို ဦးစားပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင် အီရန်သည် အာရပ်နိုင်ငံများကို မိမိ၏ ပြိုင်ဘက်များအဖြစ် မယူဆဘဲ မိတ်ဆွေများနှင့် ညီအစ်ကိုများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အမီးရ် အက်ကရမီနီယာက ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအနေဖြင့် အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများကို လက်ခံထားရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့၏ တာဝန်များကို ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား နှင့် ပတ်သက်၍ သူက အီရန်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအပေါ် မိမိ၏ ထိန်းချုပ်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် အခိုင်အမာ သန္နိဋ္ဌာန်ချထားကြောင်းနှင့် ရန်သူနိုင်ငံများအား ထိုရေလမ်းကြောင်းမှ လွယ်လင့်တကူ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ထပ်မံပြောကြားရာတွင် အိုမန် နှင့် သင်္ဘောများ သွားလာရေးအတွက် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရရှိထားသော်လည်း အမေရိကန်ဘက်က အတားအဆီးများ ဖန်တီးနေကြောင်း ဆိုပါတယ်။
သူက ယီမင် ၏ ပင်လယ်နီ နှင့် ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ရေလက်ကြားအပေါ် သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုကိုလည်း ဒေသတွင်း ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွင် အရေးကြီးသော ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက စစ်ပွဲအတွင်း အီရန်သည် နေ့စဉ်အခြေခံဖြင့် ဒရုန်းများ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး မိမိတို့၏ အရန်သိုလှောင်ထားသည့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်မှု မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အက်ကရမီနီယာက ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ဒရုန်းများသည် အမေရိကန်၏ ကာကွယ်ရေးစနစ်အတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ထိရောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူက အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် စစ်ပွဲရှည်ကြာလာခဲ့လျှင်ပင် စစ်ရေး၊ စိတ်ဓာတ်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆဒမ် ဟူစိန် သည် ၁၉၈၀ တွင် အီရန်၏ ကာကွယ်ရေးအခြေအနေကို မှားယွင်းခန့်မှန်းခဲ့သကဲ့သို့ အမေရိကန်သည်လည်း အီရန်၏ အားနည်းချက်ကို မှားယွင်းခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အက်ကရမီနီယာ၏ ပြောကြားချက်အရ အီရတ်၏ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ၂ နာရီခွဲအကြာတွင် အီရန်လေတပ်က တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လတ်တလော အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ၂ နာရီခန့်အကြာတွင် အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက ဒုံးကျည်များနှင့် ဒရုန်းများ အသုံးပြု၍ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment