အီရတ်မှ အမေရိကန်တပ်များ ထွက်ခွာခြင်း / အနောက်အာရှ လုံခြုံရေးအခြေအနေ ပြောင်းလဲမှု၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အမေရိကန်၏ အီရတ်စစ်ရေးဝင်ရောက်မှုသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်တပ်များ ထွက်ခွာခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ISIS ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် အမေရိကန်ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံတကာမဟာမိတ်တပ်များ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွင် ISIS ၏ နယ်မြေအခြေပြုအုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်ပြီးနောက် မဟာမိတ်တပ်များ၏ တာဝန်မှာ တိုက်ခိုက်ရေးမှ အီရတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအား လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ အကြံပေးခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ခြင်းတို့အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်၏ ယခုထွက်ခွာမှုသည် အီရတ်တွင် စစ်ပွဲများ၊ လူသေဆုံးမှုများ၊ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန်၏ ဒေသတွင်း စစ်အခြေစိုက်စခန်းများနှင့် တပ်ဖွဲ့များအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုများ မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် အမေရိကန်အတွက် ထိုကဲ့သို့ ကျယ်ပြန့်စွာ စစ်ရေးတပ်စွဲထားခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အားနည်းချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်လာရပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အီရတ်မှ အမေရိကန်တပ်များ ထွက်ခွာခြင်းသည် တပ်ဖွဲ့အရေအတွက် လျှော့ချခြင်းတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ အနောက်အာရှတွင် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးတပ်စွဲမှုပုံစံ ပြောင်းလဲလာမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် မြင်နိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်သည် ဒေသတွင်းတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သော်လည်း ၂၀၀၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည့် တိုက်ရိုက်နှင့် ကျယ်ပြန့်သော စစ်ရေးတပ်စွဲမှုပုံစံမှာ ဖိအားအသစ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အီရတ်မှ အမေရိကန်တပ်များ ထွက်ခွာခြင်းသည် အနောက်အာရှတွင် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးပါဝင်မှုပုံစံ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာနေကြောင်း ပြသသည့် အရေးကြီးသော လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment