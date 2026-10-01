  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၆ ၊ အီရန်အသင်း၏ ၁၁ ကြိမ်မြောက် ရွှေတံဆိပ်

၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1872677
အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၆ ၊ အီရန်အသင်း၏ ၁၁ ကြိမ်မြောက် ရွှေတံဆိပ်

အီရန်နိုင်ငံ ဘက်ခ်တီယာရီ ဒေသမှ နပန်းသမား အမီးန် မီရ်ဇာဇာဒေဟ် သည် နာဂိုယာ အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၆ ၏ နပန်းပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေတံဆိပ်ကို ပထမဆုံးရရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် အီရန်အသင်းအတွက် ၁၁ ကြိမ်မြောက် ရွှေတံဆိပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နာဂိုယာမြို့တွင် ကျင်းပနေသော အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၆  ၌ ဂရိ-ရောမ နပန်းပြိုင်ပွဲ ၁၃၀ ကီလိုဂရမ်တန်း ဗိုလ်လုပွဲတွင် အီရန်နပန်းသမား အမီးန် မီရ်ဇာဇာဒေဟ်က အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

နာဂိုယာ အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၏ ဂရိ-ရောမ နပန်း ၁၃၀ ကီလိုဂရမ်တန်း ဗိုလ်လုပွဲတွင် အီရန်နပန်းသမား အမီးန် မီရ်ဇာဇာဒေဟ် သည် ဥဇဘက်ကစ္စတန် နပန်းသမား ရာဖာအဲလ်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။

ထိုပြိုင်ပွဲတွင် အီရန်နပန်းသမားက ၃ –၁ မှတ် ဖြင့် အနိုင်ရရှိကာ ရွှေတံဆိပ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

၎င်းသည် နာဂိုယာ အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် နပန်းအားကစားမှ အီရန်နိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးရရှိသည့် ရွှေတံဆိပ်ဖြစ်ပြီး၊ အီရန်အသင်းအတွက် ၁၁ ကြိမ်မြောက် ရွှေတံဆိပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။

အမီးန်  မီရ်ဇာဇာဒေဟ် သည် ယခင် ဟန်ကျိုး အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ တွင်လည်း ရွှေတံဆိပ် ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha